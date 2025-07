La Compagnia del Montale nasce a Sassuolo (Mo) con l’obiettivo di portare nel mondo l’autenticità dell’Aceto Balsamico di Modena. Tradizione, passione e qualità guidano ogni fase della produzione.

Aceto Balsamico di Modena: il segreto di Compagnia del Montale

Vigna Oro: il fiore all’occhiello premiato nel mondo

Il fiore all’occhiello è il “Vigna Oro” Aceto Balsamico di Modena Igp, premiato più volte a livello internazionale per il suo equilibrio unico tra dolcezza e intensità. Da anni l’azienda si distingue per l’eccellenza, unendo metodo artigianale e rigore certificato.

Dai vigneti storicamente legati alla fascia pedemontana modenese, racchiusa tra i fiumi Panaro e Secchia, in un saliscendi di dolci colline, il Vigna Oro è invecchiato per circa 10 anni in botti di ciliegio e rovere. È corposo, rotondo e importante.

Acetaia Compagnia Del Montale

Via Walter Tobagi, 6 - 41049 Sassuolo (Mo)

Tel +39 0536 806434

© Riproduzione riservata