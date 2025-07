Benessere a tavola: le Prugne della California in tour tra sport e salute

Il successo internazionale delle Prugne della California continua a crescere, trainato da campagne mirate e una strategia di marketing globale che punta dritto al cuore del consumatore contemporaneo. A Milano, di recente, ad esempio, il frutto simbolo della California è stato protagonista di due eventi molto diversi tra loro ma accomunati da un pubblico attento alla salute e alla qualità di ciò che mette nel piatto: la StraWoman e lo YogaFestival International Yoga Day.

Dalla corsa allo yoga, le Prugne della California fanno squadra col benessere

La crescente attenzione verso alimenti naturali e non ultraprocessati si riflette poi anche nei carrelli della spesa. In questo contesto, il California Prune Board (CPB) sta rafforzando la sua presenza in Italia e nel mondo attraverso attività promozionali pensate per valorizzare i benefici nutrizionali delle prugne secche. Non si tratta solo di una spinta commerciale, ma di un progetto a tutto campo che coinvolge dietisti, nutrizionisti, brand ambassador e influencer, con l'obiettivo di raccontare su vari canali le caratteristiche di un prodotto che abbina gusto, versatilità e una solida base scientifica. «Il Board investe in attività promozionali nei principali mercati di esportazione da quasi 30 anni. Ogni attività è personalizzata in base al Paese e al pubblico di riferimento, utilizzando un approccio multicanale per raggiungere i consumatori dove si trovano, aumentare la brand awareness e supportare il trade nell'incremento delle vendite delle Prugne della California» spiega Esther Ritson-Elliott, director of international marketing and communications del CPB.

In Italia, dove cresce la sensibilità verso ingredienti di qualità e stili di vita sani, il Board ha scelto di puntare su volti noti del mondo wellness e su eventi capaci di intercettare pubblici molto specifici. All'ultima edizione della StraWoman, l'11 maggio a Milano, le Prugne della California si sono fatte notare con un'attività di sampling ben strutturata: 10mila campioni distribuiti e altrettanti flyer informativi per far conoscere il prodotto, raccontarne i benefici e incuriosire un pubblico femminile in movimento. Qualche settimana dopo, il 21 giugno, è arrivata la conferma di una collaborazione ormai consolidata: quella con lo YogaFestival, in occasione della Giornata internazionale dello Yoga. Il CPB ha partecipato come main sponsor e ha allestito uno spazio dedicato per promuovere le prugne secche come snack naturale ideale prima o dopo la pratica. L'attività si è focalizzata sul concetto di mindful eating, con una lezione condotta da Michela Coppa, wellness ambassador del Board, insieme alla dietista Annamaria Acquaviva. L'incontro ha messo al centro il rapporto tra alimentazione consapevole e benessere psicofisico, coinvolgendo i partecipanti anche con la distribuzione di 6mila campioni, mille yoga ball brandizzate e materiali informativi.

La strategia italiana rientra in un piano più ampio che coinvolge i principali mercati mondiali. In Canada, ad esempio, il CPB ha collaborato con dietisti registrati per presentare ricette salutari in programmi televisivi regionali, mentre un'iniziativa educativa ha coinvolto 400 cliniche in Ontario, offrendo materiali informativi ai pazienti sui benefici delle prugne per ossa e intestino. In Corea del Sud, dove il consumo di contenuti online è molto alto, le Prugne della California sono apparse sulla piattaforma “Naver” e nel popolare show culinario “Altoran”, conquistando l'interesse di consumatori e famiglie. In Giappone, invece, si punta su una comunicazione visiva d'impatto, che combina pubblicità tv e digital per raggiungere un pubblico ampio - circa 80 milioni di persone - con il supporto di materiali per il punto vendita e la possibilità per i produttori di utilizzare il logo “California Prunes” sulle confezioni.

Una ciotola di Prugne della California

«La California è rinomata per offrire una fornitura di prugne secche costante in termini di qualità, dimensione e gusto eccellente. L'affidabilità che ci contraddistingue ed il sapore ricco e vellutato delle Prugne della California ci hanno permesso di costruire una solida reputazione sia tra i partner commerciali che tra i consumatori» conclude Ritson-Elliott. Il Board guarda avanti. A partire da agosto sono previsti nuovi programmi di marketing multicanale, pensati per consolidare la presenza delle Prugne della California nei mercati chiave e accompagnare i partner commerciali in un percorso di crescita sostenibile. Anche in Italia, la strada sembra ben tracciata: tra yoga, alimentazione consapevole e attenzione alla qualità, le prugne californiane stanno trovando il loro spazio in una fascia di mercato sempre più sensibile e informata.

© Riproduzione riservata