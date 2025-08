Più latte (e bevande), meno acqua e gas: a Jesi il nuovo impianto green di TreValli

Sette milioni di euro per ridurre del 50% l'uso di acqua, tagliare i consumi di metano e aumentare del 14% la produzione: è questo il cuore del maxi-investimento annunciato da TreValli Cooperlat per il sito produttivo di Jesi (An), dove è stato appena installato un nuovo impianto UHT targato Tetra Pak. Il progetto, già operativo, è uno dei tasselli principali del piano industriale della cooperativa, che punta a una crescita concreta ma soprattutto sostenibile, sul fronte ambientale prima ancora che economico.

TreValli investe 7 milioni a Jesi: nuovo impianto UHT, meno acqua, più energia pulita

L'impianto appena installato sfrutta un sistema avanzato di scambio termico che consente una gestione più intelligente delle risorse e garantisce un incremento della capacità produttiva pari al 14% in termini di litri/ora di prodotto lavorato. Non si parla solo di latte e panna, ma anche di bevande e creme vegetali, a conferma di un'impostazione sempre più aperta alle nuove esigenze di mercato. Con questa nuova linea salgono a otto le linee produttive attive a Jesi, il che si traduce in una maggiore flessibilità operativa e in una risposta più rapida alla domanda. «Stiamo investendo in un cambiamento tangibile che riflette la nostra visione di industria moderna, competitiva e rispettosa dell'ambiente - spiega Gianpaolo Lizzi, direttore di produzione TreValli Cooperlat. Non si tratta solo di aumentare volumi, ma di farlo in modo responsabile, sostenibile e lungimirante, a partire dall'implementazione di tecnologie pulite e processi intelligenti».

Oltre all'UHT, TreValli ha da poco messo in funzione un impianto di biodigestione anaerobica che trasforma gli scarti in biogas, utilizzato per generare il vapore necessario nei processi produttivi. L'impianto è attualmente in fase di rodaggio, ma sarà a pieno regime da ottobre, contribuendo in modo concreto alla riduzione del consumo di gas metano fossile. Parallelamente, è in corso anche l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento. Una volta completato, darà un'ulteriore spinta all'autosufficienza energetica del sito. «Questo impianto rappresenta un grande salto di qualità per il nostro sito produttivo di Jesi - aggiunge Francesco Frattesi, responsabile ufficio tecnico e miglioramento continuo. Oltre al significativo incremento di capacità, siamo in grado di ottimizzare al meglio anche aspetti gestionali e di consumo energetico, con una maggiore flessibilità nella lavorazione di prodotti diversi, sia animali che vegetali».

