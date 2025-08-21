EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
L’estate 2025 è stata segnata da segnalazioni di prodotti contaminati e conseguenti richiami dal commercio. Dopo l’allarme per i friarielli a rischio botulino, che ha portato a diverse intossicazioni alimentari registrate in Calabria, e il caso guacamole in Sardegna (con due vittime già accertate), il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di mozzarella per possibile presenza di corpi estranei.

Sicurezza alimentare: cinque lotti di mozzarella Granarolo richiamati dal mercato

Lotti di mozzarella ritirati da diversi punti della grande distribuzione

Supermercati coinvolti nel richiamo dei prodotti

Le catene di supermercati Conad, Carrefour e Penny Market hanno avviato il ritiro di diversi prodotti riconducibili a Granarolo Spa, distribuiti sotto vari marchi. Il motivo dell’allerta riguarda la potenziale presenza di corpi metallici nelle confezioni, un rischio che ha spinto le autorità a procedere con tempestività per tutelare la salute dei consumatori.

Precedenti richiami di prodotti Granarolo

Non si tratta del primo richiamo che coinvolge Granarolo. Qualche settimana prima, era stato segnalato un lotto di mozzarella fresca dello stesso marchio per la possibile presenza di frammenti di plastica, sebbene il prodotto provenisse da uno stabilimento differente rispetto al nuovo caso.

Dettagli sui lotti ritirati dal mercato

I lotti oggetto del richiamo sono cinque, come indicato dal Ministero della Salute. Tutti provengono dallo stabilimento di Usmate Velate (MB), identificato dal marchio IT 03 144 CE, e appartengono a differenti brand prodotti da Granarolo Spa.

© Riproduzione riservata

 
