Trasformazione del cacao in cioccolato: nuova tecnica Nestlé rivoluziona la produzione

Nestlé annuncia una nuova tecnica brevettata per la produzione di cioccolato, che consente di utilizzare fino al 30% in più di cacao. Questa metodologia avanzata mira a ridurre gli sprechi durante la produzione di cioccolato, valorizzando tutte le parti del baccello di cacao, incluse polpa, placenta e buccia, che tradizionalmente rimangono inutilizzate. La massa umida estratta fermenta naturalmente, liberando tutti gli aromi del cacao, prima di essere macinata, tostata ed essiccata fino a ottenere le scaglie di cioccolato pronte per la lavorazione.

La nuova tecnica di Nestlè consente di utilizzare fino al 30% in più di cacao nella produzione di cioccolato

Grazie a questo annuncio, il titolo Nestlé si distingue alla Borsa di Zurigo dove registra un incremento del 3,3%, arrivando a 75,91 franchi svizzeri, e si posiziona al primo posto tra i componenti dell'indice SMI (+0,6%).

Maggiore resa e valore per i coltivatori di cacao

Il nuovo approccio sviluppato da Nestlé non si limita a ottimizzare la produzione, ma fornisce anche benefici concreti agli agricoltori di cacao. La valorizzazione completa del baccello permette di ottenere una maggiore resa dai raccolti e un incremento del valore economico, contribuendo alla sostenibilità della filiera.

Il frutto del cacao

In un contesto di cambiamenti climatici che influenzano le rese agricole, la ricerca di soluzioni che massimizzino il potenziale del raccolto diventa sempre più cruciale. Nestlé ha confermato che il progetto, attualmente in fase pilota, è in fase di valutazione per un'applicazione su larga scala, con l'obiettivo di rendere il metodo accessibile a livello globale.

Impatto sulla produzione di cioccolato e sul mercato

Questa strategia consente di produrre cioccolato di alta qualità senza comprometterne il gusto, sfruttando completamente le risorse naturali del cacao. La novità rappresenta un passo significativo verso un approccio più sostenibile e redditizio per l'intera filiera del cacao, con potenziali effetti positivi sul mercato globale del cioccolato.

La combinazione tra aumento della resa, riduzione degli sprechi e maggiore valore per i coltivatori ha contribuito alla performance positiva del titolo Nestlé, confermando la capacità dell'azienda di innovare nel settore dei prodotti dolciari e di rafforzare la sua posizione tra i leader del mercato internazionale.

