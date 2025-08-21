EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 21 agosto 2025  | aggiornato alle 17:46 | 114028 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Trasformazione del cacao in cioccolato: nuova tecnica Nestlé rivoluziona la produzione

Nestlé ha sviluppato una tecnica brevettata che utilizza tutte le parti del cacao, aumentando la resa e il valore dei raccolti. Il titolo vola a Zurigo, segnalando il successo della strategia sostenibile [...]

21 agosto 2025 | 12:23
 

Trasformazione del cacao in cioccolato: nuova tecnica Nestlé rivoluziona la produzione

Nestlé ha sviluppato una tecnica brevettata che utilizza tutte le parti del cacao, aumentando la resa e il valore dei raccolti. Il titolo vola a Zurigo, segnalando il successo della strategia sostenibile [...]

21 agosto 2025 | 12:23
 

Nestlé annuncia una nuova tecnica brevettata per la produzione di cioccolato, che consente di utilizzare fino al 30% in più di cacao. Questa metodologia avanzata mira a ridurre gli sprechi durante la produzione di cioccolato, valorizzando tutte le parti del baccello di cacao, incluse polpa, placenta e buccia, che tradizionalmente rimangono inutilizzate. La massa umida estratta fermenta naturalmente, liberando tutti gli aromi del cacao, prima di essere macinata, tostata ed essiccata fino a ottenere le scaglie di cioccolato pronte per la lavorazione.

Trasformazione del cacao in cioccolato: nuova tecnica Nestlé rivoluziona la produzione

La nuova tecnica di Nestlè consente di utilizzare fino al 30% in più di cacao nella produzione di cioccolato

Grazie a questo annuncio, il titolo Nestlé si distingue alla Borsa di Zurigo dove registra un incremento del 3,3%, arrivando a 75,91 franchi svizzeri, e si posiziona al primo posto tra i componenti dell'indice SMI (+0,6%).

Maggiore resa e valore per i coltivatori di cacao

Il nuovo approccio sviluppato da Nestlé non si limita a ottimizzare la produzione, ma fornisce anche benefici concreti agli agricoltori di cacao. La valorizzazione completa del baccello permette di ottenere una maggiore resa dai raccolti e un incremento del valore economico, contribuendo alla sostenibilità della filiera.

Trasformazione del cacao in cioccolato: nuova tecnica Nestlé rivoluziona la produzione

Il frutto del cacao

In un contesto di cambiamenti climatici che influenzano le rese agricole, la ricerca di soluzioni che massimizzino il potenziale del raccolto diventa sempre più cruciale. Nestlé ha confermato che il progetto, attualmente in fase pilota, è in fase di valutazione per un'applicazione su larga scala, con l'obiettivo di rendere il metodo accessibile a livello globale.

Impatto sulla produzione di cioccolato e sul mercato

Questa strategia consente di produrre cioccolato di alta qualità senza comprometterne il gusto, sfruttando completamente le risorse naturali del cacao. La novità rappresenta un passo significativo verso un approccio più sostenibile e redditizio per l'intera filiera del cacao, con potenziali effetti positivi sul mercato globale del cioccolato.

TeamSystem

La combinazione tra aumento della resa, riduzione degli sprechi e maggiore valore per i coltivatori ha contribuito alla performance positiva del titolo Nestlé, confermando la capacità dell'azienda di innovare nel settore dei prodotti dolciari e di rafforzare la sua posizione tra i leader del mercato internazionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Nestlé cioccolato cacao produzione tecnica brevettata scaglie di cioccolato sostenibilità resa agricola Borsa di Zurigo filiera del cacao
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
CostaGroup
Mangilli Caffo
Consorzio Asti DOCG
Torresella
CostaGroup
Mangilli Caffo
Consorzio Asti DOCG
Torresella
Lucart
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 