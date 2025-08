Capri, gusto ed eleganza nel piatto: nasce Pasta Sartoriale di Santina ed E. Marinella

Un nuovo formato di pasta, un piatto esclusivo, una collaborazione che sa di Campania e di stile: è Pasta Sartoriale, il primo d'autore nato dall'incontro tra lo chef Umberto Mazza del ristorante Santina Capri e la storica maison partenopea E. Marinella, che proprio quest'estate ha aperto la sua boutique sull'isola. Due debutti quasi in contemporanea che si intrecciano in un'idea semplice quanto potente: raccontare la propria terra attraverso il cibo e l'eleganza.

Nasce Pasta Sartoriale: a Capri si incontrano Santina e E. Marinella

Da un lato, come detto, c'è Santina, il nuovo ristorante aperto in via Fuorlovado, che porta a Capri l'anima della Penisola Sorrentina. Dall'altro c'è Marinella, marchio simbolo della sartoria napoletana nel mondo, che ha scelto l'isola azzurra per rafforzare il proprio legame con la bellezza e l'artigianalità mediterranea. L'incontro tra queste due realtà ha dato vita a un progetto che si muove tra cucina, design e identità: una pasta pensata come una cravatta, con la stessa attenzione per i dettagli, la stessa idea di forma e sostanza. «Con Santina abbiamo voluto portare a Capri lo spirito autentico della nostra terra: accoglienza, semplicità e qualità - racconta Juri Insigne, co-founder del ristorante. La collaborazione con Marinella è nata in modo naturale: due realtà storiche campane, con radici comuni e una visione simile. Pasta Sartoriale è il nostro modo per unire gusto ed eleganza in un piatto che racconta la Campania attraverso i suoi simboli migliori».

La pasta, realizzata in esclusiva dal Pastificio Gentile di Gragnano, riprende i celebri fiorellini delle cravatte Marinella e li trasforma in piccoli fiori tridimensionali, eleganti nella forma e pensati per trattenere al meglio i condimenti. Un progetto di design applicato al gusto, dove la bellezza ha anche una funzione precisa: la porosità e la tenuta in cottura rendono questo formato ideale per piatti strutturati e intensi. A dare forma definitiva all'idea è lo chef Umberto Mazza, che ha costruito un piatto capace di tenere insieme mare e terra campani con equilibrio e precisione: Pasta Sartoriale con crema di cannellini, provolone del Monaco, olio al basilico homemade, tartufi di mare e tartufo nero. Legumi, molluschi freschi, formaggio stagionato e un tocco aromatico che richiama l'estate: ogni ingrediente ha un ruolo preciso e contribuisce a una trama di sapori armonica e ben riconoscibile.

La Pasta Sartoriale sarà disponibile solo da Santina Capri e per un periodo limitato. Un modo per raccontare la Campania con un linguaggio nuovo, senza rinunciare alla propria identità. «In ogni creazione Marinella c'è una storia fatta di gesti, materia e bellezza» spiega Alessandro Marinella, brand ambassador della maison. Vederla tradotta in un piatto ci emoziona. È un tributo alla nostra terra e ai suoi valori. La nuova boutique di Capri non è solo una vetrina, è un presidio culturale: vogliamo ribadire cosa significa essere un'impresa storica italiana, anche oggi, in un momento complesso per il Made in Italy. Si può innovare restando fedeli a sé stessi».

