Julius Meinl sceglie Elena Arpegaro per guidare il marketing in Italia

Cambio importante ai vertici di Julius Meinl Italia: la responsabilità delle strategie di marketing e comunicazione passa infatti a Elena Arpegaro, nuova "head of marketing" con il compito di rafforzare la presenza del brand sul mercato nazionale e sviluppare progetti mirati al canale professionale, in particolare nel mondo Horeca.

Elena Arpegaro, nuova head of marketing di Julius Meinl Italia

Il marchio viennese, nato nel 1862 e con il suo principale polo produttivo a Vicenza, ricordiamo, è oggi presente in oltre 70 Paesi e continua a portare la cultura del caffè viennese nel mondo. La sua leadership nel segmento premium si fonda su una cura costante della qualità, sulla ricerca e sulla sostenibilità. Le nuove linee certificate Bio e Fairtrade lo dimostrano, così come i progetti che puntano a tutelare l’ambiente e a valorizzare le comunità di coltivatori.

Arpegaro arriva in Julius Meinl con un bagaglio di più di vent’anni nel largo consumo alimentare. Dopo gli esordi in Cameo nel 2005, dove ha seguito brand conosciutissimi come Muu Muu, Ciobar e Paneangeli, ha assunto ruoli sempre più di responsabilità, fino a guidare team come senior product manager e group product manager. In seguito ha lavorato in Paulaner come marketing manager Italia e, più di recente, in Germinal Group, con la responsabilità del marketing e della comunicazione e un forte focus su innovazione e sostenibilità.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di Julius Meinl, un marchio che coniuga una storia straordinaria con una continua spinta all’eccellenza - ha dichiarato Elena Arpegaro. Il mio obiettivo sarà quello di valorizzare l’unicità di Julius Meinl e consolidarne la presenza in Italia, sviluppando progetti capaci di creare valore per i nostri partner e di offrire ai consumatori esperienze autentiche, momenti speciali per assaporare appieno la pausa caffè». Con questa nomina, quindi, Julius Meinl ribadisce la volontà di investire su figure di alto profilo per sostenere la propria crescita e continuare a rappresentare l’arte del caffè viennese nel mondo.

