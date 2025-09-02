EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 02 settembre 2025  | aggiornato alle 20:01 | 114215 articoli pubblicati

Salomon Food World
Rational
Salomon Food World

Illy entra nel mercato delle macchine da caffè: acquisito l’80% di Capitani

L’acquisizione di Capitani apre per Illycaffè la strada a sistemi di preparazione proprietari e a una filiera più snella, con l’obiettivo di crescere in un mercato sempre più complesso e competitivo [...]

02 settembre 2025 | 18:12
 

Illy entra nel mercato delle macchine da caffè: acquisito l’80% di Capitani

L’acquisizione di Capitani apre per Illycaffè la strada a sistemi di preparazione proprietari e a una filiera più snella, con l’obiettivo di crescere in un mercato sempre più complesso e competitivo [...]

02 settembre 2025 | 18:12
 

Illy punta dritto al mercato delle macchine da caffè. L’azienda triestina ha infatti acquisito l’80% di Capitani, realtà comasca specializzata nella progettazione e produzione di macchine per i sistemi porzionati, soprattutto per il segmento domestico. La famiglia Capitani, che ha fondato l’azienda, resterà socia con una quota del 20%, mentre il closing dell’operazione è atteso nelle prossime settimane, subordinatamente alle consuete condizioni e approvazioni regolamentari.

Illycaffè entra nel mercato delle macchine da caffè: acquisito l’80% di Capitani

Illy scommette sul know-how italiano di Capitani

Capitani, ricordiamo, è una realtà storica: fondata nel 1979 a Solbiate con Cagno, in provincia di Como, oggi conta 57 dipendenti e un fatturato di circa 20 milioni di euro. Con l’ingresso di Illy, l’obiettivo quello di raddoppiare i ricavi nell’arco di cinque anni, grazie a un piano di sviluppo che guarda lontano. Per Illycaffè si tratta di un passaggio strategico importante, perché l’acquisizione permette all’azienda di integrarsi a monte, affiancando al celebre blend anche sistemi di preparazione proprietari. E con la presenza internazionale del marchio e il posizionamento nel segmento premium, la nuova sinergia promette di ridurre le importazioni dai fornitori extraeuropei e di generare economie di scala a beneficio di tutta la filiera.

TeamSystem

A spiegare la visione dietro l’operazione è stata Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy: «Questa acquisizione segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita. In un contesto macroeconomico sempre più sfidante, abbiamo deciso di continuare a puntare sul made in Italy, sull’eccellenza e sull’innovazione, integrandoci a monte e valorizzando la filiera produttiva italiana. Sebbene il settore del caffè continui a essere in una tempesta perfetta, principalmente a causa dell’elevato costo della materia prima e dei dazi, abbiamo scelto di non stare fermi ma di accelerare i nostri investimenti strategici al fine di rafforzare ulteriormente la nostra leadership qualitativa a livello globale».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Illycaffè Capitani caffè Cristina Scocchia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Brita
Julius Meiln
Fratelli Castellan
Brita
Julius Meiln
Fratelli Castellan
Hormann
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 