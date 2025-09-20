Acqua Fiuggi inaugura il nuovo stabilimento: investimento da 40 milioni entro il 2028

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 20 settembre 2025

20 settembre 2025
 

Inaugurato a Fiuggi (Fr) - alla presenza delle istituzioni, dei dipendenti e dei partner strategici - il nuovo stabilimento di imbottigliamento di Acqua Fiuggi. Il progetto di rilancio è stato guidato da LMDV Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, azionista di riferimento della società, dove il Comune di Fiuggi mantiene una quota del 5%, a conferma del radicamento con il territorio fiuggino.

Una nuova identità aziendale

Attraverso il rinnovamento dello stabilimento produttivo, LMDV Capital e la società Acqua e Terme di Fiuggi hanno voluto creare per i propri collaboratori non solo un ambiente di lavoro nuovo e funzionale, ma anche uno spazio per una rinnovata identità comune.

Questo obiettivo viene perseguito anche con l’inserimento di nuove professionalità strategiche, a supporto della crescita e dell’internazionalizzazione del brand Fiuggi.

Piano strategico e industriale 2025-2028

Questa inaugurazione segna l’avvio del Piano Strategico e Industriale 2025-2028, che prevede oltre 40 milioni di Euro di investimenti, di cui 15 milioni già realizzati in 8 mesi per il completo rinnovamento dello stabilimento.

Leonardo Maria Del Vecchio

Grazie alle nuove linee produttive e all’ottimizzazione dei processi, Acqua e Terme di Fiuggi punta a triplicare la produzione: da 22 milioni di litri a circa 70 milioni entro il 2028, con ricavi attesi di 38 milioni di Euro (contro i 13 milioni del 2024), per un CAGR del 31%, anche grazie a partnership internazionali già dal prossimo anno.

Le parole di Leonardo Maria Del Vecchio

«Questo risultato è prima di tutto il frutto del lavoro di chi ogni giorno vive Fiuggi con passione e responsabilità. - ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente di LMDV Capital -. Solo grazie a loro possiamo trasformare la nostra visione in realtà e portare questo marchio dove merita: in Italia e nel mondo.

Con il nuovo stabilimento, infatti, scriviamo una pagina importante della nostra storia: Acqua Fiuggi non è soltanto un prodotto d’eccellenza, bensì un patrimonio culturale e naturale del Made in Italy. Il nostro obiettivo è rafforzare la competitività, valorizzarne le straordinarie proprietà e farne un’icona italiana riconosciuta a livello globale».

© Riproduzione riservata

 
