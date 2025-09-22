Casoni porta i drink analcolici di Sir. James 101 in Italia e nel Regno Unito

Casoni Fabbricazione Liquori allarga i confini del proprio portafoglio con un ingresso che segna un passaggio importante: l’azienda di Finale Emilia (Mo) diventa infatti distributore esclusivo in Italia e nel Regno Unito di Sir. James 101, il brand olandese di cocktail analcolici ready to drink già affermato nei principali mercati europei. Una mossa che intercetta con tempismo il crescente interesse per il segmento “No & low alcohol”, oggi tra i più dinamici del panorama beverage, e che conferma la capacità di Casoni di leggere e anticipare i trend di consumo.

Casoni scommette sulla mixology analcolica: in catalogo arrivano i drink Sir. James 101

Il fenomeno del “No & Low Alcohol”, come detto, non è più una nicchia, ma un comparto in costante espansione. Sempre più consumatori, soprattutto tra le nuove generazioni, cercano proposte che uniscano gusto e leggerezza, senza rinunciare alla convivialità del bere miscelato. È in questo contesto che si colloca Sir. James 101, lanciato nel 2020 e già distribuito a livello europeo con una gamma di referenze pensata per chi vuole vivere l’esperienza del cocktail in versione analcolica, mantenendo intatta la dimensione sensoriale. La linea è realizzata con aromi ed estratti naturali e punta sulla riconoscibilità dei classici.

In Italia il debutto ufficiale è avvenuto a settembre 2025 sul canale on trade, grazie alla rete diretta di Casoni e ai distributori regionali. È già pianificata anche l’estensione al canale off trade, considerato quello naturale per una categoria come questa. Parallelamente, il marchio ha affidato sempre a Casoni la distribuzione esclusiva nel Regno Unito, operazione che passa attraverso la filiale commerciale della casa emiliana e che consolida ulteriormente la presenza internazionale del gruppo. «Portiamo in Italia e nel Regno Unito una linea di prodotti che interpreta i nuovi trend di consumo e puntiamo a rispondere con efficacia ad un mercato in cambiamento. La linea di cocktail analcolici firmati Sir. James 101 si integra con la nostra strategia commerciale, ancora di più orientata alla creazione di una chiara proposta di valore dei Brand che passa per qualità, ascolto delle esigenze del consumatore, innovazione e convenienza» ha dichiarato Stefano Tirtei, direttore commerciale di Casoni.

