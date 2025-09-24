Edizione da record per Fastuca Fest e il Pistacchio di Raffadali Dop guarda al futuro

La nona edizione del Fastuca Fest a Raffadali (Ag) ha registrato una partecipazione straordinaria, confermandosi punto di riferimento per la valorizzazione del Pistacchio di Raffadali Dop. Per la prima volta su quattro giornate, la manifestazione ha unito degustazioni, show cooking, incontri culturali e screening gratuiti di prevenzione realizzati in collaborazione con l’ASP di Agrigento.

I pistacchi Dop di Raffadali sono simbolo di eccellenza siciliana

Il successo di una comunità unita dal Pistacchio di Raffadali

Gli organizzatori dell’Associazione Fastuca e il Consorzio di Tutela del Pistacchio di Raffadali Dop hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione, sottolineando come il territorio si riconosca nel valore del proprio prodotto simbolo.

Raccolta 2025 e sfide climatiche

Nonostante il calo atteso della produzione a causa della siccità e dei cambiamenti climatici, il Consorzio del Pistacchio di Raffadali Dop continua a rafforzare il proprio ruolo di presidio, garantendo tutela e promozione della filiera, che oggi coinvolge 19 aziende certificate e 31 comuni dell’agrigentino.

Pistacchio di Raffadali Dop: primo frutto a guscio con Passaporto Digitale

Grande novità: il Pistacchio di Raffadali Dop sarà il primo frutto a guscio in Europa a dotarsi di un Passaporto Digitale realizzato con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un QR Code sulle confezioni permetterà di verificare autenticità, origine e filiera, oltre a scoprire contenuti multimediali dedicati al prodotto e al territorio.

Il Fastuca Fest 2025 a Raffadali

Raffadali tra eccellenza e valorizzazione del territorio

Dopo il Cioccolato di Modica, anche il Pistacchio di Raffadali Dop sceglie la strada della digitalizzazione, rafforzando sicurezza e trasparenza. Un passo che consolida la reputazione della Sicilia come terra di eccellenze agroalimentari capaci di attrarre turisti, buyer e consumatori consapevoli.

