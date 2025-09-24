EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Il marchio illycaffè annuncia l’arrivo in Italia di CoffeeB, il sistema sviluppato insieme a Migros che utilizza sfere di caffè 100% compostabili. Questa novità sarà disponibile nello shop online di illycaffè e in una selezione di negozi illy sul territorio nazionale a partire da settembre 2025. L’iniziativa segna un ampliamento della collaborazione tra le due aziende, con l’obiettivo di proporre un’esperienza di caffè di alta qualità e a basso impatto ambientale.

illycaffè porta CoffeeB in Italia: caffè di qualità con sfere compostabili

CoffeB assieme a illycaffè

Tecnologia brevettata e caffè di qualità

CoffeeB si distingue per una tecnologia di estrazione brevettata che garantisce una resa ottimale del caffè, offrendo un gusto intenso e corposo. Le Coffee Ball, piccole sfere di caffè appena tostato, eliminano completamente l’uso delle tradizionali capsule, riducendo il packaging e facilitando il riciclo. Questa soluzione risponde alla crescente domanda dei consumatori italiani ed europei per un caffè monodose sostenibile, senza rinunciare alla qualità premium che caratterizza il marchio illycaffè.

illycaffè porta CoffeeB in Italia: caffè di qualità con sfere compostabili

Cristina Scocchia, ceo di illycaffè

Le dichiarazioni dei protagonisti

Cristina Scocchia, ceo di illycaffè, afferma: «La nostra collaborazione con Migros e CoffeeB rappresenta un passo importante per promuovere innovazioni sostenibili nell'industria del caffè. Uniamo la tradizione del caffè italiano con una tecnologia all'avanguardia». 

illycaffè porta CoffeeB in Italia: caffè di qualità con sfere compostabili

Matthias Wunderlin, direttore di Migros Industrie

Anche Matthias Wunderlin, Direttore di Migros Industrie, sottolinea l’importanza di questo traguardo: «La cultura del caffè è profondamente radicata nella società italiana, e siamo entusiasti che illycaffè stia ora offrendo CoffeeB in un altro mercato»

Espansione internazionale del sistema CoffeeB

Il sistema CoffeeB è già stato introdotto con successo in Germania e Francia. A livello globale, Migros ha stretto accordi di licenza con aziende come Keurig Dr. Pepper, portando la tecnologia di estrazione brevettata anche nei mercati di Stati Uniti, Canada e Messico. L’approdo in Italia rappresenta un passaggio strategico per consolidare la presenza del marchio in Europa e rafforzare la sua reputazione nel settore del caffè sostenibile.

Origini e sviluppo del marchio CoffeeB

Lanciato nel 2022 sotto l’egida della filiale Migros Delica AG, CoffeeB è il primo sistema di caffè monodose senza capsule. Le Coffee Ball, fatte di caffè compresso, offrono un’eccellente qualità senza generare rifiuti di capsule. Delica AG, con oltre 60 anni di esperienza e sedi operative in Svizzera e Germania, lavora ogni anno circa 15.000 tonnellate di caffè crudo, posizionandosi tra le principali torrefazioni del mercato svizzero e garantendo standard di qualità elevati.

Dove acquistare CoffeeB in Italia

Il sistema CoffeeB è disponibile da settembre 2025 nei negozi illy selezionati e sul sito ufficiale www.illy.com

illycaffè CoffeeB sfere di caffècompostabili caffè monodose sistema senza capsule Migros Delica AG caffè sostenibile tecnologia brevetto Cristina Scocchia Matthias Wunderlin
 
