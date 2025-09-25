Dalter Alimentari rafforza l’impegno per la parità di genere

Dalter Alimentari Spa, parte di DalterFood Group e leader nella produzione di Parmigiano Reggiano e altri formaggi duri, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione UNI/Pdr 125:2022 per la Parità di Genere. Questo riconoscimento conferma la volontà dell’azienda di promuovere un contesto lavorativo equo, inclusivo e rispettoso delle diversità, valorizzando le competenze di ogni collaboratore.

Dalt ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione UNIPdr 125:2022 per la Parità di Genere

Il direttore generale Andrea Guidi sottolinea: «La Parità di Genere non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un valore che guida ogni nostra scelta, dentro e fuori dall’azienda. Siamo orgogliosi di aver ottenuto la conferma della certificazione per il secondo anno, un riconoscimento per l’impegno quotidiano di tutti noi nel fare di Dalter Alimentari un luogo di lavoro in cui ciascuno possa esprimere al meglio i propri talenti».

Formazione, trasparenza e inclusione

Negli ultimi due anni, l’azienda ha rivisto i processi HR per garantire trasparenza e pari opportunità, investendo in programmi di formazione sulla leadership dedicati a manager e team leader. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per valorizzare le competenze, migliorare la gestione dei team e rafforzare la cultura dell’equità di genere.

È stato inoltre creato un canale digitale anonimo, gestito da un ente esterno, che consente a dipendenti, fornitori e partner di segnalare eventuali comportamenti non conformi ai valori aziendali, rafforzando il clima di fiducia e responsabilità condivisa.

Andrea Guidi, direttore generale di Dalter

Welfare aziendale e work-life balance

La strategia di Dalter Alimentari Spa comprende numerose iniziative a favore del work-life balance e della genitorialità: smart working, flessibilità oraria, bonus bebè per i nuovi nati e percorsi di formazione sul linguaggio inclusivo. Queste azioni dimostrano un’attenzione costante al benessere delle persone, creando un ambiente che favorisce la crescita professionale e personale.

Progetti a sostegno della comunità e delle nuove generazioni

Nel 2025, l’impegno dell’azienda si è ulteriormente ampliato con due iniziative di forte impatto sociale. La prima è la donazione di un ecografo di ultima generazione all’Ospedale Franchini di Montecchio (Re), realizzata in collaborazione con l’Associazione AIBAT di Reggio Emilia. Questa tecnologia avanzata favorisce diagnosi più precise nella prevenzione delle patologie tiroidee e nella diagnosi precoce del tumore al seno, offrendo un supporto concreto alla salute delle donne. La seconda iniziativa è la creazione di una Borsa di Studio per merito destinata ai figli universitari dei dipendenti di Dalter Alimentari Spa e Colline di Canossa Srl, attiva dall’anno accademico 2025/2026. Un progetto che mira a sostenere il talento delle nuove generazioni, premiando l’impegno e favorendo la formazione superiore.

Un comitato guida per la parità di genere

A coordinare queste azioni è il Comitato Guida per la Parità di Genere, formato da rappresentanti di diverse aree aziendali, incluso il Direttore Generale. Il comitato definisce e monitora un piano strategico mirato a rendere l’inclusione un principio concreto e quotidiano, traducendo i valori aziendali in pratiche reali e misurabili.

Responsabilità e crescita sostenibile

«Il nostro impegno non si ferma a questo traguardo: vogliamo continuare a costruire un ambiente in cui ogni persona possa sentirsi valorizzata e libera di esprimere il proprio potenziale» conclude Guidi. Con la conferma della certificazione UNI/Pdr 125:2022, Dalter Alimentari Spa riafferma il proprio ruolo di azienda responsabile, convinta che il successo sostenibile passi attraverso scelte etiche, inclusive e orientate al valore umano. Questa strategia consolida la posizione del gruppo come punto di riferimento nel settore del Parmigiano Reggiano e dei formaggi stagionati, capace di coniugare qualità produttiva e responsabilità sociale.

© Riproduzione riservata