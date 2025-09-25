EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Rodolfi Mansueto, storica azienda di Parma specializzata nella trasformazione del pomodoro, annuncia il completamento del rebranding Food Service. Dopo il restyling della linea Retail avvenuto nel 2024, l’azienda porta nelle cucine professionali un’immagine moderna e riconoscibile, rafforzando la propria identità anche sui mercati internazionali. Il progetto è pensato per rispondere alle esigenze di chef, pizzaioli e operatori del settore horeca, offrendo prodotti di qualità superiore e formati su misura.

Rodolfi Mansueto presenta linee e formati di pomodoro per la ristorazione

Rodolfi Mansueto presenta il nuovo packaging Food Service

Nuova immagine e gamma per i professionisti

Il nuovo packaging Food Service rappresenta un’evoluzione strategica che va oltre il semplice restyling. L’azienda introduce un’identità visiva più incisiva e contemporanea, valorizzando la filiera corta e il pomodoro 100% italiano lavorato poche ore dopo la raccolta per garantire freschezza e qualità costante. L’obiettivo è supportare la creatività di chi lavora ogni giorno nelle cucine professionali, con una gamma versatile e immediatamente riconoscibile.

Linee storiche e nuove proposte

Tre linee completano la proposta dedicata al Food Service:

  • Alpino, marchio che richiama le origini dell’azienda, diventa la firma esclusiva del Doppio Concentrato, disponibile in diversi formati per garantire massima versatilità.
  • Ardita, con la sua ampia scelta di Polpe, Passate, Salse e specialità, sfoggia un look rinnovato e adatto alle cucine contemporanee.
  • La nuova linea a marchio Rodolfi porta nel settore professionale le stesse passate e polpe amate dai consumatori, con formati studiati per le necessità delle cucine professionali e dei grandi ristoranti.

«Il rebranding del Food Service rappresenta il naturale completamento di un progetto strategico che ha visto lo scorso anno il rinnovamento della gamma Retail – commenta Massimo Manferdini, direttore commerciale Italia –. Con questa operazione vogliamo essere sempre più vicini ai professionisti della ristorazione, offrendo loro un marchio solido, riconoscibile e capace di ispirare creatività in cucina, in Italia e nel mondo».

Qualità e filiera 100% italiana

La rinnovata offerta conferma la missione di Rodolfi Mansueto: accompagnare la ristorazione professionale con passate vellutate, doppi concentrati intensi e polpe ideali per la pizza, tutte ottenute da pomodoro italiano di filiera corta. La lavorazione avviene a poche ore dalla raccolta, garantendo standard elevati e un gusto autentico apprezzato anche sui mercati esteri.

Rodolfi Mansueto presenta linee e formati di pomodoro per la ristorazione

Rodolfi Mansueto offre soluzioni per la ristorazione professionale con passate vellutate, doppi concentrati intensi e polpe ideali per la pizza

Investimenti e sviluppo internazionale

Il nuovo packaging Food Service, insieme al rebranding del 2024 che ha coinvolto logo, gamma Retail e il lancio di uno spot nazionale, rappresenta un passo decisivo per la crescita in Italia e all’estero. La rinnovata presenza digitale e gli investimenti in comunicazione rafforzano la competitività dell’azienda, che continua a essere un punto di riferimento per il pomodoro lavorato di qualità destinato alle cucine professionali.

Rodolfi Mansueto
Via Mansueto Rodolfi, 3 - 43044 Ozzano Taro (Pr)
Tel 0521 333111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
