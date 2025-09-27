Pasta e grano duro: il primato italiano nel commercio internazionale

Il World Durum and Pasta Forum ha riaffermato la posizione di rilievo dell’Italia nel panorama internazionale legato al grano duro e alla produzione di pasta. Con oltre 1,3 milioni di ettari coltivati e una quota che rappresenta il 25% della produzione mondiale di pasta, il settore genera un valore superiore a 5 miliardi di euro all’anno. Questo primato rende l’Italia punto di riferimento indiscusso nella cultura alimentare globale.

Pasta e grano duro: numeri da record per l'export italiano

Un evento di confronto per il futuro del settore

Organizzato a Palazzo Brancaccio a Roma, il Forum – giunto alla sua seconda edizione – ha visto la partecipazione di oltre 350 operatori italiani e internazionali, tra agricoltori, produttori e investitori. L’iniziativa, promossa da CRP Capital Investment, non è solo un’occasione di confronto, ma anche uno spazio di visione per il futuro di una filiera strategica per l’economia e per il Made in Italy agroalimentare.

L’export agroalimentare Made in Italy in crescita

I dati aggiornati evidenziano un risultato storico: nel 2024 le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno raggiunto i 67,5 miliardi di euro, con un incremento di oltre 5 miliardi rispetto all’anno precedente e una crescita media annua del 6,5% dal 2010. Per la prima volta, il settore ha rappresentato il 10,8% dell’export nazionale totale, consolidando la leadership italiana sui mercati internazionali.

Leadership mondiale nelle principali categorie alimentari

L’Italia si posiziona come leader globale in 15 categorie agroalimentari. Tra i dati più rilevanti: i pomodori pelati con una quota del 76,3% del mercato mondiale, la pasta italiana che detiene quasi la metà delle vendite internazionali (48%) e gli amari e distillati con il 34,5%. Dopo il vino, la pasta è il prodotto agroalimentare italiano più esportato, seguita dai prodotti da forno che valgono 7,6 miliardi di euro con un +8,6% rispetto all’anno precedente.

La qualità della pasta italiana 100% grano locale

Elemento distintivo della pasta Made in Italy è l’impiego esclusivo di grano duro 100% italiano, che assicura un livello qualitativo superiore e un gusto inconfondibile. Questa scelta rafforza l’identità del prodotto, rendendolo ambasciatore autentico del territorio italiano e garanzia di eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

