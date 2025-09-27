EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 27 settembre 2025  | aggiornato alle 10:50 | 114680 articoli pubblicati

Castel Firmian
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Pasta e grano duro: il primato italiano nel commercio internazionale

Il World Durum and Pasta Forum conferma il ruolo centrale dell’Italia nella filiera del grano duro e della pasta, valorizzando export, qualità del Made in Italy e la leadership globale del settore agroalimentare [...]

27 settembre 2025 | 09:05
 

Pasta e grano duro: il primato italiano nel commercio internazionale

Il World Durum and Pasta Forum conferma il ruolo centrale dell’Italia nella filiera del grano duro e della pasta, valorizzando export, qualità del Made in Italy e la leadership globale del settore agroalimentare [...]

27 settembre 2025 | 09:05
 

Il World Durum and Pasta Forum ha riaffermato la posizione di rilievo dell’Italia nel panorama internazionale legato al grano duro e alla produzione di pasta. Con oltre 1,3 milioni di ettari coltivati e una quota che rappresenta il 25% della produzione mondiale di pasta, il settore genera un valore superiore a 5 miliardi di euro all’anno. Questo primato rende l’Italia punto di riferimento indiscusso nella cultura alimentare globale.

Pasta e grano duro: il primato italiano nel commercio internazionale

Pasta e grano duro: numeri da record per l'export italiano

Un evento di confronto per il futuro del settore

Organizzato a Palazzo Brancaccio a Roma, il Forum – giunto alla sua seconda edizione – ha visto la partecipazione di oltre 350 operatori italiani e internazionali, tra agricoltori, produttori e investitori. L’iniziativa, promossa da CRP Capital Investment, non è solo un’occasione di confronto, ma anche uno spazio di visione per il futuro di una filiera strategica per l’economia e per il Made in Italy agroalimentare.

L’export agroalimentare Made in Italy in crescita

I dati aggiornati evidenziano un risultato storico: nel 2024 le esportazioni agroalimentari Made in Italy hanno raggiunto i 67,5 miliardi di euro, con un incremento di oltre 5 miliardi rispetto all’anno precedente e una crescita media annua del 6,5% dal 2010. Per la prima volta, il settore ha rappresentato il 10,8% dell’export nazionale totale, consolidando la leadership italiana sui mercati internazionali.

Leadership mondiale nelle principali categorie alimentari

L’Italia si posiziona come leader globale in 15 categorie agroalimentari. Tra i dati più rilevanti: i pomodori pelati con una quota del 76,3% del mercato mondiale, la pasta italiana che detiene quasi la metà delle vendite internazionali (48%) e gli amari e distillati con il 34,5%. Dopo il vino, la pasta è il prodotto agroalimentare italiano più esportato, seguita dai prodotti da forno che valgono 7,6 miliardi di euro con un +8,6% rispetto all’anno precedente.

Mozzarella Bufala Campana

La qualità della pasta italiana 100% grano locale

Elemento distintivo della pasta Made in Italy è l’impiego esclusivo di grano duro 100% italiano, che assicura un livello qualitativo superiore e un gusto inconfondibile. Questa scelta rafforza l’identità del prodotto, rendendolo ambasciatore autentico del territorio italiano e garanzia di eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
World Durum and Pasta Forum grano duro pasta italiana export Made in Italy agroalimentare italiano produzione pasta mercato globale pasta eccellenza italiana pasta 100% grano italiano filiera agroalimentare
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
LE ALTRE NOTIZIE FLASH
Loading...
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Cirio Conserve Italia
Pane Nostrum
Sogemi
Doumix
Cirio Conserve Italia
Pane Nostrum
Sogemi
Doumix
Casoni Liquori
TeamSystem

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 