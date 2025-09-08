Mozzarella, Ricotta e San Daniele Dop: la Campagna d’Europa conquista 4 Paesi

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e il Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop hanno dato vita a un progetto congiunto per promuovere in Europa tre simboli del gusto italiano. La Campagna d’Europa, co-finanziata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, si rivolge a un pubblico internazionale con l’obiettivo di far conoscere prodotti che incarnano la qualità e l’autenticità del Made in Italy.

Il claim scelto, “Dolce vita”, richiama lo stile di vita italiano, fatto di convivialità, piacere della tavola e raffinatezza gastronomica, evocando atmosfere senza tempo.

Promozione nei principali mercati europei

La campagna prevede una strategia articolata che unisce digital advertising e campagne outdoor. Francia, Germania, Belgio e Olanda saranno i Paesi protagonisti delle attività promozionali, con affissioni e totem posizionati nei centri nevralgici delle città, come le stazioni della metropolitana e i principali centri commerciali.

In Francia l’attenzione sarà concentrata su Parigi e Lione, mentre in Germania le tappe principali riguarderanno Berlino e Colonia. Parallelamente, la comunicazione digitale intercetterà un pubblico più ampio, puntando a coinvolgere nuove generazioni di consumatori.

Eventi ed esperienze per i consumatori

La Campagna d’Europa non si limita alla comunicazione visiva. Da settembre a novembre 2025 sono previsti oltre 15 eventi internazionali, distribuiti tra Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Bruxelles e Gand per il Benelux, e Colonia, Berlino, Düsseldorf e Stoccarda in Germania. In Francia, le città protagoniste saranno ancora una volta Parigi e Lione.

Questi appuntamenti avranno come cornice istituzioni culturali, ambasciate, ristoranti e locali di tendenza, con lo scopo di intercettare target differenti, dagli stakeholder ai semplici appassionati di cucina. Durante le serate saranno organizzate masterclass e degustazioni guidate, un’occasione unica per conoscere da vicino Mozzarella e Ricotta di Bufala Campana Dop e Prosciutto di San Daniele Dop.

Le dichiarazioni dei Consorzi

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, ha evidenziato la forza del progetto: “Abbiamo lanciato un piano di promozione ambizioso, scegliendo di andare dove è in aumento la voglia di mozzarella di bufala Dop. Così guardiamo al futuro, alle nuove generazioni di consumatori, raccontando come nascono prodotti unici al mondo e anche come saperli esaltare al meglio. Con gli amici del San Daniele, portiamo all’estero il saper fare italiano, che fa tendenza nel mondo”.

Per Sara Consalvo, presidente del Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop, questa iniziativa rappresenta un traguardo importante: “Questo progetto segna il debutto del nostro Consorzio nei contesti internazionali. Siamo un prodotto fresco e giovane, con enormi potenzialità di crescita sui mercati e siamo impegnati a diffondere innanzitutto la conoscenza della nostra eccellenza, adatta a ogni scenario, dalla pasticceria all’alta cucina”.

Nicola Martelli, presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop, ha sottolineato l’impatto della collaborazione:

“Il Consorzio prosegue il suo impegno nei mercati esteri per rafforzare la conoscenza del San Daniele attraverso varie attività promozionali. In questo progetto siamo accanto ad altri prodotti del Made in Italy per rappresentare un paniere di eccellenze proprio nei contesti di convivialità che rappresentano lo stile del cibo italiano. L’obiettivo è raggiungere i consumatori presentando i prodotti con maggior forza promozionale, grazie a una campagna strutturata, diffusa e congiunta”.

Un paniere di eccellenze Made in Italy

Mozzarella di Bufala Campana Dop, Ricotta di Bufala Campana Dop e Prosciutto di San Daniele Dop costituiscono un vero e proprio paniere del gusto italiano, capace di valorizzare la filiera agroalimentare e trasmettere al consumatore estero la ricchezza di un patrimonio enogastronomico riconosciuto a livello mondiale.

La Campagna d’Europa punta così a rafforzare la percezione del marchio Dop, promuovendo prodotti che raccontano la cultura del cibo italiano e rafforzano l’identità gastronomica del Paese sui mercati esteri.

