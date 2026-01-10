Menu Apri login
Mozzarella di Bufala Campana Dop in crescita, boom per la burrata

Il comparto bufalino premium si distingue per performance superiori alla media. La produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop cresce del 4,06%, mentre la burrata e la ricotta di bufala segnano incrementi a doppia cifra.

 
10 gennaio 2026 | 18:39

Nei primi dieci mesi del 2025, la produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop ha registrato un incremento del 4,06% in termini di volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati diffusi dal Consorzio di tutela. L’aumento dell’offerta risponde a una crescente domanda di prodotti bufalini, che continuano a consolidare il loro ruolo sulle tavole italiane ed estere.

Crescita a doppia cifra per la burrata di bufala Mozzarella di Bufala Campana Dop in crescita boom per la burrata

Crescita a doppia cifra per la burrata di bufala

La concorrenza tra bufala, burrata e fior di latte

La regina bianca della tavola si trova però sempre più spesso a condividere i riflettori con la burrata, ormai presente nei menu dall’antipasto al dolce, e con il fior di latte, soprattutto sulle pizze. Il mercato riflette questa diversificazione, con i consumatori che cercano esperienze gastronomiche più variegate, spostando l’attenzione dai formaggi tradizionali alle nuove referenze bufaline.

Burrata e ricotta trainano la crescita

Secondo i dati NielsenIQ elaborati per Fattorie Garofalo, le referenze realizzate esclusivamente con latte di bufala hanno registrato, nell’ultimo anno, una crescita del +7,7% in volume e del +8,1% in valore, a fronte di un incremento più contenuto del +1,0% a volume e del +5,1% a valore per il comparto lattiero-caseario complessivo, che include anche varianti di latte vaccino, caprino e ovino.

La burrata di bufala si conferma uno dei principali driver del mercato, con un aumento del +18%, mentre la ricotta di bufala registra anch’essa una crescita a doppia cifra, pari al +11%. La mozzarella di bufala, pur consolidata sul mercato, mostra performance superiori rispetto alla media della categoria, con un incremento dell’8%, rafforzando così il posizionamento premium dell’intero segmento.

