Fabbri 1905 rivoluziona lo street food portando il made in Italy fuori casa

Fabbri 1905 amplia il panorama dello street food italiano con soluzioni versatili e di alta qualità, portando i suoi prodotti iconici direttamente nei punti vendita itineranti e nei locali fuoricasa. L'azienda bolognese, nota per l'Amarena e gli sciroppi di grande successo, propone esperienze personalizzate che uniscono gelato artigianale, bevande calde e fredde, cocktail e creazioni gourmet, valorizzando il made in Italy anche al di fuori delle gelaterie tradizionali. Tutte le novità sono state presentate in anteprima al Sigep 2026.

Lo stand di Fabbri 1905 a Sigep 2026

Street food italiano e opportunità per il fuoricasa

Montecarlo, fiere e festival, hotel e locali urbani diventano il palcoscenico di questa nuova offerta. Con il progetto Fabbri Gelato System, l'azienda propone un modello completo composto da macchina, ingredienti e ricette per preparare gelato artigianale dal vivo in pochi minuti. La soluzione consente di creare un punto vendita itinerante, facilmente posizionabile in luoghi ad alta affluenza, con l'obiettivo di espandere il consumo di gelato italiano di qualità e prodotti retail Fabbri, dagli sciroppi ai topping e all'Amarena.

Fabbri Gelato System: gelati artigianali ovunque

Il cuore del progetto è il food-trailer Fabbri Gelato System, pensato per offrire due configurazioni principali: Versione Gelateria, con due macchine per gelato e prodotti Retail, e Versione Beverage, che include una macchina per gelato, una per caffè e una bar station per cocktail e bevande calde e fredde. Questa versatilità consente di servire gelati artigianali e drink in eventi, fiere, località turistiche e bar di città, mantenendo elevati standard di qualità e praticità operativa. L'iniziativa offre nuove opportunità di business, riducendo l'importanza critica del posizionamento fisso del punto vendita.

La celebre amarena di Fabbri 1905

Prodotti Fabbri e semplificazione delle preparazioni

L'offerta include i Simplé, prodotti completi per gelati artigianali, facili da utilizzare anche senza personale altamente specializzato. Nel 2026, la gamma si arricchisce di tre gusti senza lattosio e senza glutine: Pistacchio con 21% di frutta secca, Fiordilatte versatile da lavorare a caldo o freddo, e Vaniglia con formula dal gusto rotondo. Questi prodotti combinano qualità, praticità e appeal per un'ampia clientela, soddisfacendo esigenze sia dei professionisti sia dei consumatori finali.

Fabbri Cocktail System: mixology e spettacolarità

Speculare al Gelato System, il Fabbri Cocktail System consente di realizzare tre cocktail contemporaneamente con un servizio visivo accattivante, velocizzando le operazioni del bartender senza ridurne la creatività. Perfetto per ristoranti, hotel e catering, il sistema consente di concentrare il personale sulla decorazione, l'interazione con i clienti e la gestione di eventi, garantendo standard elevati anche in contesti ad alto flusso.

Açaí Bowl & Amarena Fabbri: salute e gusto

Fabbri 1905 reinterpreta il fenomeno delle Açaí Bowl in chiave italiana, combinando sorbetto di açaí, frutta fresca, topping e Amarena Fabbri. L'offerta è ideale per consumatori attenti a uno stile di vita sano, creando un momento di consumo energizzante e bilanciato. Il concept include ingredienti, bowl brandizzate, materiali promozionali e ricettazioni, facilitando l'inserimento in gelaterie, bar, ristoranti e hotel con un alto margine operativo.

Corner Shop Fabbri: negozi nel negozio

Il progetto Corner Shop Fabbri consente di integrare all’interno di esercizi commerciali spazi brandizzati dedicati al mondo Fabbri, dall’hotel al bar, gelateria, pasticceria o negozio in aeroporto. Gli allestimenti personalizzati, completi di materiali di design e comunicazione, permettono di creare un punto vendita riconoscibile, aumentando l'offerta commerciale e l'appeal verso nuovi clienti. Questa soluzione rafforza l'identità del marchio e porta i valori di qualità, affidabilità e distintività direttamente sul punto vendita.

Novità per gelaterie e pasticcerie artigianali

Fabbri 1905 propone anche la linea Crumblé, senza glutine e lattosio, per gelaterie e pasticcerie, caratterizzata da croccantezza, stabilità e resistenza all’umidità. Gusti come Amarena Fabbri, Caffè e Biscotto Nero permettono di valorizzare gelati e dolci con texture innovative. Tra i gusti di punta per il 2026, il Lampone, un superfood fresco e leggermente acidulo, declinato in Sorbé Lampone, Snackolosi Lampone Crunchy e Nappage Lampone, con prestazioni stabili e coperture brillanti.

Mondo beverage e mixology

La gamma beverage include gli starter set per caffetteria calda e fredda, Mixybar Plus per aromatizzazioni creative e Fabbri Spritz per reinterpretare l’aperitivo italiano. La Distilleria Fabbri completa l’offerta con Gin Fabbri, Marendry Bitter, Ciliegie Speciali e Ratafià, con un approccio moderno che unisce tradizione liquoristica e mixology.

Il Ratafià di Fabbri 1905

Show, demo e formazione

L'edizione 2026 di Sigep ha visto protagonisti come Collaku Lisander, Federica Geirola, Francesca Aste, Valentina Scuotto, Gianni Cocco, Pierpaolo Meneguolo, Francesco Elmi, Davide Malizia, Massimo Carnio, Vincenzo Pennestrì e Alessandro Bertuzzi, con masterclass e demo dedicate a gelato, pasticceria e mixology. L’approccio esperienziale di Fabbri 1905 offre formazione, spettacolo e nuove idee applicative, consolidando il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nel fuori casa italiano e internazionale, con soluzioni chiavi in mano e prodotti di alta qualità, sicuri e garantiti.