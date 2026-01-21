Gruppo Milo chiude il 2025 con crescita e leadership nella Private Label

Gruppo Milo Spa, storica azienda pugliese specializzata nella produzione di pasta e prodotti da forno, ha chiuso il 2025 con risultati significativi, sfiorando i 50 milioni di euro di fatturato. Questo traguardo conferma il ruolo consolidato dell’azienda come partner strategico copacker per le principali insegne della Gdo italiana, grazie a una gestione industriale efficace e a investimenti mirati, soprattutto nel segmento della Private Label.

Il Gruppo Milo sfiora i 50 milioni di euro di fatturato nel 2025

Private Label come asset strategico

Il segmento della Private Label rappresenta un pilastro fondamentale della strategia del Gruppo Milo, distinguendosi per affidabilità, specializzazione produttiva e capacità di rispondere in modo flessibile alle esigenze dei retailer. Il rafforzamento di questo settore consente all’azienda di consolidare le relazioni con partner storici e attrarre nuovi interlocutori, valorizzando la propria posizione nel mercato nazionale.

Pasta fresca: cuore del business

La pasta fresca rappresenta quasi il 40% del fatturato complessivo del Gruppo, confermandosi come core business e leva strategica per lo sviluppo futuro. Nel 2025, l’azienda ha realizzato un investimento significativo sullo stabilimento dedicato alla pasta fresca, con l’obiettivo di aumentare capacità produttiva, flessibilità operativa e standard qualitativi, rispondendo in modo sempre più puntuale alle esigenze dei consumatori e dei retailer.

Partecipazione a Marca e relazioni strategiche

La partecipazione a Marca, seconda fiera più importante per il Gruppo, a Bologna ha rappresentato un momento strategico per consolidare relazioni con partner esistenti e aprire nuove collaborazioni. «I risultati del 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso negli ultimi anni - commenta Marida Milo, Direttrice Commerciale Italia del Gruppo Milo S.p.A. - Cresciamo perché abbiamo scelto di investire con coerenza su ciò che sappiamo fare meglio: qualità produttiva, private label e relazioni di lungo periodo con i nostri partner. Anche quest’anno MARCA ha rappresentato un momento chiave per misurare questa strategia e per costruire, insieme alle insegne, il futuro della marca del distributore».

Lo stand del Gruppo Milo a Marca, a Bologna

Formazione e sostenibilità ambientale

Il Gruppo Milo ha continuato a investire sulle persone e competenze con il progetto ACAdeMI, dedicato alla formazione interna, elemento chiave per sostenere la crescita nel tempo. Sul fronte ambientale, l’azienda ha ridotto le emissioni di CO2 di circa 140 tonnellate annue, equivalente a 856 alberi piantati, rafforzando il proprio impegno nella sostenibilità.

Un modello industriale solido e orientato al futuro

Il bilancio 2025 conferma il Gruppo Milo come protagonista affidabile nel panorama della Private Label italiana, pronto ad affrontare le sfide dei prossimi anni attraverso una strategia centrata su crescita, sostenibilità e qualità produttiva.