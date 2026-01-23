Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 23 gennaio 2026  | aggiornato alle 19:35 | 116977 articoli pubblicati

STM
Rotari
STM

Pronto il treno di cioccolato delle Olimpiadi di Milano-Cortina: 55 metri verso il Guinness

I maestri pasticceri italiani e maltesi, supportati da alcuni studenti, hanno concluso l’opera di 55 metri per 23 quintali di peso. La presentazione e la misurazione per entrare nel Guinness World Record avverrà il 26 gennaio

 
23 gennaio 2026 | 16:59

Pronto il treno di cioccolato delle Olimpiadi di Milano-Cortina: 55 metri verso il Guinness

I maestri pasticceri italiani e maltesi, supportati da alcuni studenti, hanno concluso l’opera di 55 metri per 23 quintali di peso. La presentazione e la misurazione per entrare nel Guinness World Record avverrà il 26 gennaio

23 gennaio 2026 | 16:59
 

Il treno di cioccolato delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina è pronto. La promessa dei maestri pasticceri italiani (soprattutto bergamaschi e bresciani) e maltesi era stata annunciata nel novembre scorso (qui le foto in anteprima): impegno mantenuto. Palazzo Lombardia si prepara infatti a diventare il palcoscenico di un’impresa da record. Domenica 25 e lunedì 26 gennaio, la Regione ospiterà The Winter Games Express, il progetto internazionale che punta a entrare nel Guinness World Record come la scultura di cioccolato più lunga del mondo: un imponente treno di 55 metri per 23 quintali di peso.

Treno di cioccolato

Uno dei "vagoni" del treno di cioccolato più lungo del mondo

L’opera, che celebra simbolicamente la corsa verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è stata realizzata da maestri pasticceri italiani e maltesi affiancati dai giovani studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale (Cfp). Sarà esposta in Piazza Città di Lombardia dal 25 al 27 gennaio. E in occasione della messa in opera del treno, domenica 25 gennaio il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico con ingresso libero dalle ore 10 alle ore 18 (accesso dal Nucleo 1). Chi verrà avrà l’opportunità unica di ammirare il panorama della città e, contemporaneamente, assistere dal vivo in Piazza Città di Lombardia alle fasi cruciali di assemblaggio delle sezioni del treno, incontrando i pastry chef protagonisti del progetto.

Montasio Cattel

Il momento più importante è previsto per lunedì 26 gennaio alle ore 12, con la misurazione ufficiale per il Guinness World Record alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Prevista la partecipazione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Interverranno a presentare l’opera Andrea Bonati, presidente Capab (Consorzio pasticceri di Bergamo); Luigi Groli, presidente Cpa (Consorzio pasticceri Brescia); Pierre Fenech, amministratore delegato di Its Malta (Institute for Tourism Studies - istituzione governativa); e Andrew Farrugia, pastry chef di Its Malta. L’iniziativa, ricordiamo, inserita nelle Olimpiadi per la Cultura, ha una forte impronta solidale: durante gli eventi saranno vendute speciali tavolette di cioccolato dedicate al Winter Games Express e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione cure palliative Odv-Ets di Bergamo e allo St. Michael Hospice di Santa Venera (Malta), due realtà impegnate nell’assistenza alle persone gravemente malate nella fase finale della vita.

Di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cioccolato olimpiadi milano-cortina pasticceria Palazzo Lombardia The Winter Games Express Guinness World Record Attilio Fontana Daniela Santanchè Andrea Bonati Luigi Groli Pierre Fenech Andrew Farrugia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Best Wine Stars
Horeca Expoforum
Debic
Elle&Vire
Best Wine Stars
Horeca Expoforum
Debic
Elle&Vire
Italmill
Siggi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026