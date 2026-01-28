Menu Apri login
28 gennaio 2026 | 16:08

Per celebrare i trenta anni di attività, Acqua Sant’Anna lancia una Call for Artists in collaborazione con Arteaporté, realtà specializzata in progetti che mettono in dialogo brand e artisti. L’iniziativa coinvolge illustratori, designer, grafici, studenti e appassionati d’arte nella creazione della nuova bottiglia in tetrapak in edizione speciale.

Acqua Sant’Anna celebra 30 anni con la Call for Artists “Leggerezza”

La campagna Call for Artists di Acqua Sant'Anna

Tema “Leggerezza” e creatività visiva

Il tema della call, Leggerezza, rappresenta un valore fondante del brand: simbolo di purezza, armonia con la natura e innovazione. Gli artisti sono invitati a interpretare questo concetto in modo originale, attraverso linguaggi visivi, poetici o simbolici, trasformando la bottiglia celebrativa in un oggetto distintivo capace di coniugare estetica e comunicazione. Qui sono disponibili informazioni e il regolamento.

Giuria e selezione dei finalisti

Una giuria qualificata, composta da rappresentanti di Acqua Sant’Anna, Arteaporté e professionisti del mondo dell’arte e del design, valuterà le opere secondo originalità, coerenza con il tema, qualità estetica e fattibilità tecnica per la stampa sul packaging. I 30 artisti finalisti saranno esposti in una mostra collettiva curata da Arteaporté, durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto.

Acqua Sant’Anna celebra 30 anni con la Call for Artists “Leggerezza”

La confezione in tetrapak di Acqua Sant'Anna

Bottiglia edizione limitata e distribuzione

La bottiglia celebrativa sarà prodotta in edizione limitata e distribuita in eventi, fiere e iniziative ufficiali, diventando una vera e propria opera d’arte diffusa. Questo progetto racconta il percorso di crescita di Acqua Sant’Anna, la sua attenzione all’ambiente e la capacità di integrare arte e design nel quotidiano del consumatore.

Collaborazioni artistiche e progetti precedenti

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di contaminazioni tra arte e azienda, che ha visto collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Tra questi: Silvano Pupella, Marco Lodola con “Per Aqua Ad Lucem”, Alessandro Ciffo, Gérard Courbouleix–Dénériaz, in arte Razzia, e Ugo Nespolo, coinvolto nel progetto artistico sulla nuova sede di Orbassano. La partnership con Arteaporté rafforza il legame tra arte, creatività e branding, consolidando la posizione di Acqua Sant’Anna come marchio attento alla cultura e al design.

Acqua Sant'Anna Call for Artists Arteaporté bottiglia in tetrapak Leggerezza artisti italiani design grafico packaging creativo edizione limitata mostra collettiva
 
