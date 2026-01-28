Acqua Sant’Anna celebra 30 anni con la Call for Artists “Leggerezza”

Per celebrare i trenta anni di attività, Acqua Sant’Anna lancia una Call for Artists in collaborazione con Arteaporté, realtà specializzata in progetti che mettono in dialogo brand e artisti. L’iniziativa coinvolge illustratori, designer, grafici, studenti e appassionati d’arte nella creazione della nuova bottiglia in tetrapak in edizione speciale.

La campagna Call for Artists di Acqua Sant'Anna

Tema “Leggerezza” e creatività visiva

Il tema della call, Leggerezza, rappresenta un valore fondante del brand: simbolo di purezza, armonia con la natura e innovazione. Gli artisti sono invitati a interpretare questo concetto in modo originale, attraverso linguaggi visivi, poetici o simbolici, trasformando la bottiglia celebrativa in un oggetto distintivo capace di coniugare estetica e comunicazione. Qui sono disponibili informazioni e il regolamento.

Giuria e selezione dei finalisti

Una giuria qualificata, composta da rappresentanti di Acqua Sant’Anna, Arteaporté e professionisti del mondo dell’arte e del design, valuterà le opere secondo originalità, coerenza con il tema, qualità estetica e fattibilità tecnica per la stampa sul packaging. I 30 artisti finalisti saranno esposti in una mostra collettiva curata da Arteaporté, durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto.

La confezione in tetrapak di Acqua Sant'Anna

Bottiglia edizione limitata e distribuzione

La bottiglia celebrativa sarà prodotta in edizione limitata e distribuita in eventi, fiere e iniziative ufficiali, diventando una vera e propria opera d’arte diffusa. Questo progetto racconta il percorso di crescita di Acqua Sant’Anna, la sua attenzione all’ambiente e la capacità di integrare arte e design nel quotidiano del consumatore.

Collaborazioni artistiche e progetti precedenti

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di contaminazioni tra arte e azienda, che ha visto collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Tra questi: Silvano Pupella, Marco Lodola con “Per Aqua Ad Lucem”, Alessandro Ciffo, Gérard Courbouleix–Dénériaz, in arte Razzia, e Ugo Nespolo, coinvolto nel progetto artistico sulla nuova sede di Orbassano. La partnership con Arteaporté rafforza il legame tra arte, creatività e branding, consolidando la posizione di Acqua Sant’Anna come marchio attento alla cultura e al design.