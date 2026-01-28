Snack d’autore: l’Asiago Dop arriva in aereo e al cinema

Dall’1 al 18 febbraio l’Asiago Dop esce dai confini abituali del banco frigo e si mette in viaggio. Si chiama Asiago Taste Journey il progetto con cui il consorzio di tutela porta il nuovo formato monoporzione da 20 grammi dello stagionato in luoghi di consumo poco consueti per un formaggio: prima in alta quota, poi davanti al grande schermo.

Il gusto prende posto: l’Asiago Dop tra le nuvole e la platea

Il debutto, come detto, è fissato per il 1° febbraio a bordo dei voli internazionali di Ita Airways, dove lo snack di Asiago stagionato verrà servito ai passeggeri come parte del servizio di bordo. Un gesto semplice, ma pensato per intercettare un pubblico curioso, che viaggia e cerca sapori riconoscibili, legati all’Italia. La stessa logica accompagna la seconda tappa dell’iniziativa, che il 14 febbraio, giorno di San Valentino, approda nelle sale cinematografiche con degustazioni dedicate, in parallelo alla programmazione della campagna di comunicazione “Sì Asiago Dop”, in onda dal 12 al 18 febbraio in 830 cinema distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’idea è quella di portare il formaggio fuori dai contesti consueti e inserirlo in momenti di condivisione: il viaggio, l’attesa, il tempo libero. Non a caso, per il consorzio di tutela della specialità casearia veneto-trentina «l'iniziativa a bordo dei voli Ita Airways rappresenta un'opportunità per far conoscere il formaggio Asiago ai viaggiatori internazionali in cerca di autenticità, accompagnandoli in un'avventura sensoriale in un momento di grande interesse per l'enogastronomia del Bel Paese, grazie al recente riconoscimento Unesco della cucina italiana come bene immateriale dell'Umanità».

Il progetto si inserisce infatti nel programma “Viaggio nelle eccellenze - un assaggio d’Italia”, promosso da Ita Airways insieme a Origin Italia, Fondazione Qualivita e al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con l’obiettivo di raccontare i prodotti Dop e Igp attraverso esperienze dirette, legate al viaggio e alla scoperta. Dopo il cielo, dunque, arriva poi il già citato cinema, con un calendario che dal 12 al 18 febbraio coinvolgerà 830 sale in tutta Italia.

In particolare, il 14 febbraio, in dieci città - da Torino a Palermo, passando per Roma e Cagliari - gli spettatori troveranno desk personalizzati all’ingresso delle sale, dove sarà possibile assaggiare il nuovo formato monoporzione di Asiago Dop. Un modo per legare il rito collettivo del cinema a quello, altrettanto quotidiano, dello spuntino, facendo incontrare un prodotto storico con contesti contemporanei e pubblici diversi. Così l’Asiago Dop si muove tra cielo e platea, cercando nuovi spazi di racconto e nuove occasioni di consumo, senza cambiare natura ma cambiando scenario, come un attore che passa dal teatro al set, portando con sé lo stesso copione fatto di latte, territorio e tempo.