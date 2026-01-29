Dal 1966 sulle tavole italiane: il Minestrone Findus compie 60 anni

Il Minestrone Findus celebra quest’anno i suoi 60 anni, con una storia che intreccia leadership industriale e memoria collettiva del Paese. Nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna di Latina, cuore produttivo del brand ancora oggi, il minestrone si colloca tra i primi prodotti realizzati nello stabilimento, un anno dopo i Pisellini Primavera, confermando la vocazione orticola dell’Agro Pontino, territorio d’elezione per la coltivazione di verdure di qualità. La scelta di produrre sul territorio riflette un’intuizione industriale che ha contribuito alla crescita di Findus, oggi parte del gruppo Nomad Foods, principale player europeo nel frozen food. Il Minestrone Findus mantiene una posizione di rilievo nel mercato italiano dei minestroni surgelati, con una quota del 34,9% delle vendite a valore.

Il Minestrone Findus compie 60 anni

Il legame con gli italiani

A sessant’anni dal debutto, il Minestrone Findus entra quotidianamente nelle case di oltre 4 milioni di famiglie italiane. Dallo stabilimento di Cisterna di Latina escono ogni anno più di 16 milioni di confezioni, pari a quasi 13 mila tonnellate di prodotto. Il minestrone è percepito come un piatto che unisce grandi e piccoli, evocando i valori della casa e del calore familiare. Secondo una ricerca commissionata ad AstraRicerche, oltre il 60% dei consumatori lo associa a momenti di tradizione familiare. La rilevanza del prodotto è confermata dal fatto che quasi 9 italiani su 10 lo consumano regolarmente, con oltre metà degli intervistati che lo inserisce frequentemente nella propria dieta.

«Il Minestrone Findus nasce in un’Italia che cambiava velocemente», spiega Renato Roca, Country Manager di Findus Italia. «Le città crescevano, le famiglie si spostavano e la quotidianità diventava più frenetica. Il nostro minestrone ha portato un piatto nutriente, pronto e confortevole, capace di offrire un momento di piacere semplice anche nella vita di tutti i giorni».

Un’iniziativa di piazza per i 60 anni

Per celebrare l’anniversario, Findus ha portato il Minestrone nel cuore di Milano il 29 gennaio, in piazza Gae Aulenti, in occasione dei Giorni della Merla, considerati tradizionalmente i più freddi dell’anno. La distribuzione ha unito gusto e solidarietà: ogni porzione offerta ai passanti ha attivato la donazione di 25 porzioni alla Fondazione Banco Alimentare ETS, fino a un totale di 60.000 porzioni, estendendo il valore dell’iniziativa a persone in condizioni di fragilità.

Un prodotto versatile e nutriente

Dallo studio AstraRicerche emerge come il Minestrone Findus sia considerato un piatto equilibrato e nutrizionalmente valido dal 60% dei consumatori, associato al calore della famiglia dal 50,5%. Il minestrone surgelato domina in inverno, consumato almeno una volta a settimana dal 40,4% degli italiani, superando il fresco. A guidare la preferenza sono praticità e varietà delle verdure, senza rinunciare ai benefici nutrizionali. Oltre metà degli italiani personalizza il piatto aggiungendo olio extravergine, formaggi, legumi, cereali o crostini.

Nuove proposte in gamma

Findus arricchisce la propria offerta con il Minestrone Tradizione con Pasta, combinando la qualità delle verdure italiane con la Pasta Garofalo, Formaggio Italiano, olio extravergine d’oliva e Patata del Fucino IGP. L’iniziativa intercetta l’interesse di oltre il 64% degli italiani, dimostrando la domanda di prodotti pratici che coniughino tradizione, gusto e territorio.