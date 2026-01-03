Il Cammello di Sfoglia Pariani torna protagonista dell’Epifania varesotta

Menu Apri login
03 gennaio 2026 | 10:45

Il marchio Pariani, attivo dal 1953 e riconosciuto per la sua pasticceria artigianale di alta qualità, celebra l’Epifania 2026 con il ritorno del Cammello di Sfoglia, dolce iconico profondamente legato al territorio varesotto. Prodotto a Ferno (Va), il Cammello rappresenta un riferimento identitario per chi ricerca sapori autentici e lavorazioni fedeli alla ricetta storica.

Il Cammello di sfoglia della Pasticceria Parini

Una ricetta storica di pasticceria artigianale italiana

Il Cammello di Sfoglia Pariani è realizzato secondo i canoni della vera pasticceria italiana: sfoglia fragrante lavorata a mano, farciture classiche a base di crema e panna, ingredienti semplici e riconoscibili. L’assenza di reinterpretazioni moderne valorizza tecnica, esperienza e rispetto della forma originale, restituendo un dolce che conserva gusto e identità nel tempo.

Un dolce che racconta il territorio e la sua storia

La forma del cammello richiama il viaggio dei Re Magi e simboleggia attesa, condivisione e festa. Questo dolce è quasi esclusivo del Varesotto, caratteristica che ne rafforza il valore culturale e lo rende un unicum nel panorama dolciario nazionale. Pariani è oggi uno dei nomi di riferimento per questa specialità, riconosciuta come elemento distintivo dell’Epifania locale.

I valori del marchio Pariani

La filosofia Pariani si fonda sulla continuità produttiva, sul rispetto delle ricette storiche e sulla volontà di offrire dolci che siano espressione dell’identità territoriale. Il Cammello di Sfoglia non è una moda stagionale, ma un prodotto che vive grazie al legame emotivo con le famiglie e con il territorio, confermando il ruolo della pasticceria come custode di memoria e qualità.

Pasticceria Pariani
Via Oberdan 84, 21010 Ferno (Va)
+39 0331 235568

