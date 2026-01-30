Croissant: in Italia vendite a 36 milioni di euro nel 2025 dopo il boom del 2024

Il 30 gennaio si celebra il Croissant Day, dedicato al prodotto classico della pasticceria francese e internazionale, noto per la sfoglia burrosa e la caratteristica forma a mezzaluna. In Italia il croissant resta un punto fermo della colazione, proposto in bar, pasticcerie e locali in versioni classiche, farcite o salate.

Il croissant rimane il dolce simbolo della colazione e mantiene il suo appeal

Vendite in Italia tra alti e bassi

Secondo le elaborazioni di Unione Italiana Food, le vendite di croissant hanno mostrato una dinamica altalenante negli ultimi tre anni. Nel 2023 il mercato ha raggiunto 24 milioni di euro, nel 2024 un picco di 45 milioni di euro attribuito anche all’ingresso sul mercato di una nuova referenza di un grande player, e nel 2025 una flessione a 36 milioni di euro. «Il boom del 2024 - commentano gli analisti - ha in parte drogato i numeri, ma il prodotto mantiene performance positive», spiegano i ricercatori di mercato.

Largo Consumo e trend per le merendine

Nell’ambito del Largo Consumo (ipermercati, supermercati, libero servizio e discount), la categoria Merendine Croissant ha registrato nel 2025 una contrazione rispetto all’anno precedente del -4,8% in volume e del -6,1% in valore, attestandosi a 55.009 tonnellate per 368,8 milioni di euro. In controtendenza si posizionano invece le Merendine Altre Brioche, con un incremento di +1,7% in volume e +9,1% in valore, a quota 11.361,6 tonnellate e 96,9 milioni di euro. «Il mercato mostra segnali di selezione», aggiunge Unionfood, «con il croissant che mantiene il suo ruolo iconico, mentre altre brioche si affermano per innovazione e varianti sul gusto». Il quadro evidenzia come il prodotto della pasticceria, pur con flessioni annuali, continui a essere un riferimento nella colazione italiana e nella merenda fuori casa.