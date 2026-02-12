Icam porta a Biofach 2026 la filiera del cacao biologico e solidale

Icam rafforza la propria presenza in Perù, consolidando la collaborazione con la cooperativa Cuencas del Huallaga, attiva nella produzione di cacao e caffè. Fondata nel 2012 con 24 produttori, oggi conta oltre 500 membri. La partnership con Icam, avviata nel 2018, permette di ridurre la dipendenza dagli intermediari e di instaurare un rapporto stabile e diretto con i produttori locali. «La relazione ci consente di lavorare insieme su qualità, formazione e infrastrutture», spiegano dall’azienda, sottolineando come il modello sia basato sulla fiducia reciproca e sulla creazione di valore condiviso.

Icam e Cuencas del Huallaga, il cacao biologico sostenibile dal Perù

Impatto locale e sviluppo delle comunità

La collaborazione va oltre la produzione di cacao. Icam supporta la cooperativa nel miglioramento della produttività, nell’accesso a prezzi equi e nella formazione tecnica continua. Gli interventi infrastrutturali hanno incluso centri di raccolta più efficienti e la distribuzione di fertilizzanti naturali. Questo approccio consente ai produttori e alle loro famiglie di avere maggiore sicurezza economica e di reinvestire risorse nella comunità. La cooperativa è diventata così un punto di riferimento locale per qualità, sostenibilità e impatto sociale.

Qualità biologica e riconoscimenti internazionali

L’80% del cacao acquistato da Icam è biologico. Le cabosse vengono raccolte manualmente due volte l’anno, fermentate fino a otto giorni e selezionate con criteri rigorosi nei centri locali. La cura nella lavorazione ha permesso al cacao di Cuencas del Huallaga di ricevere riconoscimenti in contesti internazionali come il Salon du Chocolat, confermando la sua qualità e la capacità di coniugare tradizione e standard globali.

Fairtrade come leva di crescita condivisa

Il coinvolgimento di Fairtrade rafforza la relazione tra Icam e la cooperativa. Grazie al Prezzo Minimo Fairtrade, i produttori ricevono un compenso stabile, mentre il Premio Fairtrade - pari a circa 360 mila dollari nel 2024 - viene reinvestito in progetti di formazione, selezione dei lotti di cacao e agricoltura biologica. Questo meccanismo trasforma la partnership commerciale in un percorso strutturato di crescita, in cui qualità del prodotto e benessere delle comunità locali sono strettamente collegati.

Biofach 2026, un modello per il mercato globale

La collaborazione sarà presentata a Biofach 2026, la principale fiera mondiale del biologico in programma a Norimberga dal 10 al 13 febbraio. Icam utilizzerà l’occasione per mostrare un esempio concreto di filiera trasparente, sostenibile e replicabile, in grado di coniugare eccellenza del cacao, equità economica e sviluppo dei territori. «Vogliamo portare un modello che dimostri come la qualità del prodotto possa essere legata a un impatto positivo sulle comunità», spiegano dall’azienda.