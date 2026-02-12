Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 12 febbraio 2026

È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova dell’inventore della Nutella

Maria Franca Ferrero è scomparsa a 87 anni nella sua casa di Alba (Cn). Vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario, ha accompagnato la crescita dell’azienda e oggi ricopriva la carica di presidente onorario a vita

 
12 febbraio 2026 | 12:03

All’età di 87 anni è venuta a mancare nella sua casa di Alba, in provincia di Cuneo, Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario oggi guidato dal figlio Giovanni. Il 19 dicembre scorso era stata nominata all’unanimità dall’assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita.

Nata a Savigliano il 21 gennaio 1939, Maria Franca Ferrero aveva completato il ginnasio e il liceo prima di frequentare la scuola per interpreti a Milano. Nel 1961 era entrata in azienda come traduttrice e interprete, pochi anni prima che la società diventasse una multinazionale. Con Michele Ferrero, inventore della «supercrema», che evolverà nella Nutella, nacque un incontro destinato a durare tutta la vita: la coppia si sposò nel 1962 e l’anno successivo nacque il primogenito Pietro. Nel 1964 arrivò Giovanni, attuale presidente del gruppo che oggi conta 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi.

Gli ultimi anni della sua vita furono segnati da lutti familiari, dalla scomparsa prematura di Pietro nel 2011 in Sudafrica, fino alla morte del marito nel 2015. Lontana dai riflettori, Maria Franca Ferrero ha proseguito un impegno filantropico costante, che le è valso riconoscimenti come il premio della National Italian American Foundation negli Stati Uniti e, nel 2024, il titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana. Con Giovanni lascia le nuore Paola e Luisa e cinque nipoti

