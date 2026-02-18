Export egiziano in forte crescita: aperto un dossier sulla filiera del pomodoro

L’ombra dell’Egitto si allunga sulla filiera italiana del pomodoro da industria e il tema finisce sul tavolo del Governo. A preoccupare sono i numeri delle esportazioni egiziane verso l’Europa, cresciute dell’88% negli ultimi sei mesi del 2025 secondo Eurostat, ma anche l’espansione agricola nel delta del Nilo legata al Project New Delta, un piano che punta su oltre un milione di ettari coltivati con un obiettivo preciso: presidiare i mercati esteri, a partire da quello europeo. È dentro questa cornice che si inserisce l’interrogazione parlamentare depositata dal presidente della commissione Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, indirizzata ai ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci, con la richiesta di chiarimenti sulle misure che l’esecutivo intende adottare per proteggere la produzione nazionale e garantire controlli sanitari sulle importazioni.

Pomodoro, l’avanzata dell’Egitto finisce al vaglio della commissione Agricoltura

Carloni, nel motivare l’iniziativa, fotografa un comparto che rappresenta uno dei pilastri dell’agroalimentare italiano e che, proprio per questo, guarda con crescente apprensione all’avanzata del nuovo concorrente nordafricano: «La filiera del pomodoro da industria italiano, fra i simboli del nostro made in Italy, con 4 miliardi di euro di fatturato (di cui 3 miliardi di export), 10mila occupati fissi più 25mila stagionali e 7mila aziende agricole rischia di essere vittima di pratiche commerciali sleali da parte di un nuovo competitor ostile: l’Egitto. Molte realtà industriali segnalano che le esportazioni di derivati di pomodoro dall’Egitto verso l’Europa sono in forte crescita: +88% solo negli ultimi 6 mesi del 2025 secondo Eurostat».

Il nodo, secondo il presidente della Commissione, riguarda sia la dimensione economica sia quella regolatoria. Da una parte c’è la capacità produttiva in aumento, sostenuta da investimenti infrastrutturali e da costi di produzione più bassi; dall’altra emergono interrogativi sugli standard di coltivazione e trasformazione, che in diversi casi - sostiene - resterebbero lontani da quelli richiesti nell’Unione europea. Ed è proprio su questo terreno che Carloni insiste, allargando il discorso alla sicurezza alimentare e alle condizioni di lavoro lungo la filiera agricola. «A questo si somma la messa a coltura di oltre un milione di ettari sul delta del Nilo (Project New Delta) destinato principalmente all’export sul mercato europeo e il ricorso a linee di produzione e di coltivazione lontane degli standard europei. In più il ricorso massiccio di fitofarmaci vietati in Europa, come il Macozeb e il Chlorpyrifos, di cui spesso si trovano residui sui prodotti finiti, lo sfruttamento del lavoro minorile, il caporalato e l’utilizzo di lavoratori a basso costo, completano un quadro di massima allerta per l’Italia e per i comparti industriali».

L’interrogazione parlamentare assume quindi il valore di un passaggio politico che va oltre la denuncia e punta a ottenere risposte operative, perché il tema non riguarda soltanto la competizione commerciale ma anche la tenuta complessiva di una filiera strategica, stretta fra dinamiche globali sempre più aggressive e la necessità di mantenere standard produttivi e sanitari coerenti con quelli europei.