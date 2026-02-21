Menu Apri login
Artimino, 16mila ulivi nel Barco Reale: l’olio toscano che nasce nella riserva dei Medici

21 febbraio 2026 | 16:35

Nel cuore della Toscana, terra di paesaggi armoniosi e cultura agroalimentare riconosciuta a livello internazionale, la Tenuta di Artimino a Carmignano (Pt) porta avanti una tradizione olivicola centenaria. La produzione di oli extra vergine di oliva si affianca alla storica vocazione vitivinicola, valorizzando un patrimonio agricolo e culturale unico. All’interno del Barco Reale, oltre 700 ettari originariamente voluti dai Medici come riserva di caccia, sono oggi il contesto in cui si sviluppano i 16.000 ulivi della tenuta.

La gestione degli oliveti segue principi di sostenibilità e tutela della biodiversità, con interventi mirati che rispettano il ciclo vegetativo e l’equilibrio dell’ecosistema locale. «Il desiderio è che Artimino cresca insieme al suo territorio», spiega Annabella Pascale, ceo della Tenuta. «La tradizione olivicola qui è antichissima, più di quella vitivinicola, e vogliamo trasferire questo patrimonio a chi apprezza la qualità di questi prodotti».

Raccolta e trasformazione delle olive

La raccolta delle olive rappresenta un momento strategico per garantire qualità e tipicità. Le olive vengono selezionate al momento ottimale di invaiatura, raccolte esclusivamente a mano e portate rapidamente al frantoio. La spremitura avviene a freddo, preservando aromi, note varietali e proprietà nutrizionali dell’olio.

Gli oli prodotti dalla tenuta si distinguono per varietà e caratteristiche: predominano Moraiolo e Frantoio, con presenza di Leccino, dando vita a oli verdi con riflessi dorati, profumi di mandorla fresca, foglia di olivo ed erba tagliata, e un gusto armonico, fruttato con note di amaro e piccante tipiche degli oli di alta collina toscani.

Oli storici e di eccellenza

L’Olio Igp della Villa dei Cento Camini è un olio raro, ottenuto da Frantoio, Moraiolo e Leccino raccolti a mano negli uliveti storici. Al naso emergono sentori di carciofo, erba fresca e mandorla, simbolo autentico della tradizione toscana. L’Olio Cento Olivi ha origine nel 1911, dalle 318 piante centenarie di varietà Mignola tra Poggilarca e Poggio alla Malva. Le olive vengono spremute a freddo e l’olio si distingue per intensi sentori erbacei e note di carciofo, con equilibrio armonico tra amaro e piccante, e finale elegante e persistente.

Esperienze sensoriali e culturali

Per chi desidera approfondire la conoscenza degli oli, la Tenuta di Artimino organizza degustazioni nella Villa Medicea La Ferdinanda, patrimonio Unesco. L’esperienza sensoriale è accompagnata da un calice di vino a scelta tra Artumes, Vin Ruspo, Ser Biagio o Chianti Montalbano, prodotti dai circa 80 ettari vitati della tenuta, coltivati a Carmignano Docge Chianti Docg. Gli oli della tenuta non sono soltanto eccellenze agricole, ma autentiche espressioni culturali di un territorio unico, frutto di una tradizione secolare reinterpretata con attenzione contemporanea.

Tenuta di Artimino olio extra vergine di oliva olio evo Toscana Carmignano Olio Cento Olivi Villa Medicea La Ferdinanda olivicoltura Moraiolo Frantoio Leccino Annabella Pascale
