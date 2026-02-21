Artimino, 16mila ulivi nel Barco Reale: l’olio toscano che nasce nella riserva dei Medici

Nel cuore della Toscana, terra di paesaggi armoniosi e cultura agroalimentare riconosciuta a livello internazionale, la Tenuta di Artimino a Carmignano (Pt) porta avanti una tradizione olivicola centenaria. La produzione di oli extra vergine di oliva si affianca alla storica vocazione vitivinicola, valorizzando un patrimonio agricolo e culturale unico. All’interno del Barco Reale, oltre 700 ettari originariamente voluti dai Medici come riserva di caccia, sono oggi il contesto in cui si sviluppano i 16.000 ulivi della tenuta.

Alcuni oli ti Tenuta Artimino

La gestione degli oliveti segue principi di sostenibilità e tutela della biodiversità, con interventi mirati che rispettano il ciclo vegetativo e l’equilibrio dell’ecosistema locale. «Il desiderio è che Artimino cresca insieme al suo territorio», spiega Annabella Pascale, ceo della Tenuta. «La tradizione olivicola qui è antichissima, più di quella vitivinicola, e vogliamo trasferire questo patrimonio a chi apprezza la qualità di questi prodotti».

Raccolta e trasformazione delle olive

La raccolta delle olive rappresenta un momento strategico per garantire qualità e tipicità. Le olive vengono selezionate al momento ottimale di invaiatura, raccolte esclusivamente a mano e portate rapidamente al frantoio. La spremitura avviene a freddo, preservando aromi, note varietali e proprietà nutrizionali dell’olio.

Annabella Pascale, ceo di Tenuta di Artimino

Gli oli prodotti dalla tenuta si distinguono per varietà e caratteristiche: predominano Moraiolo e Frantoio, con presenza di Leccino, dando vita a oli verdi con riflessi dorati, profumi di mandorla fresca, foglia di olivo ed erba tagliata, e un gusto armonico, fruttato con note di amaro e piccante tipiche degli oli di alta collina toscani.

Oli storici e di eccellenza

L’Olio Igp della Villa dei Cento Camini è un olio raro, ottenuto da Frantoio, Moraiolo e Leccino raccolti a mano negli uliveti storici. Al naso emergono sentori di carciofo, erba fresca e mandorla, simbolo autentico della tradizione toscana. L’Olio Cento Olivi ha origine nel 1911, dalle 318 piante centenarie di varietà Mignola tra Poggilarca e Poggio alla Malva. Le olive vengono spremute a freddo e l’olio si distingue per intensi sentori erbacei e note di carciofo, con equilibrio armonico tra amaro e piccante, e finale elegante e persistente.

Esperienze sensoriali e culturali

Per chi desidera approfondire la conoscenza degli oli, la Tenuta di Artimino organizza degustazioni nella Villa Medicea La Ferdinanda, patrimonio Unesco. L’esperienza sensoriale è accompagnata da un calice di vino a scelta tra Artumes, Vin Ruspo, Ser Biagio o Chianti Montalbano, prodotti dai circa 80 ettari vitati della tenuta, coltivati a Carmignano Docge Chianti Docg. Gli oli della tenuta non sono soltanto eccellenze agricole, ma autentiche espressioni culturali di un territorio unico, frutto di una tradizione secolare reinterpretata con attenzione contemporanea.