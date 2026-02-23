Novità e strategie per Fabbri 1905: Enrico Amesso nuovo direttore generale

Enrico Amesso ha assunto il ruolo di direttore generale di Fabbri 1905 spa, azienda bolognese storicamente legata al settore dolciario e alla produzione di ingredienti e specialità per la gelateria e la pasticceria. La nomina segna un passaggio strategico nella definizione delle future traiettorie di sviluppo dell’impresa, guidata da cinque generazioni dalla famiglia Fabbri.

Enrico Amesso, nuovo direttore generale di Fabbri 1905

Il manager raccoglie l’eredità operativa di Michele Magli, con cui collaborerà nella costruzione delle linee di crescita di medio e lungo periodo. L’ingresso di Amesso rafforza il posizionamento aziendale nei mercati nazionali e internazionali, valorizzando al contempo l’identità storica del brand.

Un percorso professionale nel segno delle eccellenze italiane

Nato a Bologna nel 1976, Enrico Amesso ha maturato oltre vent’anni di esperienza in ambiti B2C e B2B, ricoprendo ruoli apicali nei settori vendite e marketing. Il suo percorso si è sviluppato all’interno di realtà industriali di riferimento dell’eccellenza italiana, tra cui Indesit Company, Piaggio, Carpigiani e Celli.

Particolarmente rilevante è stata l’esperienza in Carpigiani, azienda leader nella produzione di macchine per gelato artigianale italiano e soluzioni per soft ice cream e canali Quick Service Restaurant. Dal 2010 ha guidato prima il mercato italiano e successivamente la crescita globale dell’azienda, assumendo il ruolo di direttore commerciale mondiale.

Formazione manageriale e visione strategica

La preparazione di Amesso si fonda su studi in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna, completati nel 2002. La formazione accademica è stata integrata da percorsi manageriali specialistici focalizzati su efficacia commerciale, negoziazione e sviluppo della leadership.

Nel 2012 ha partecipato all’Executive MBA Alumni Advanced Program in Business Administration presso Alma Graduate School di Bologna, approfondendo temi legati alla gestione delle organizzazioni e alla pianificazione strategica.

«Siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto a Enrico Amesso - ha commentato Michele Magli - accogliendolo in un’azienda che per un bolognese è molto più che un luogo dove si produce bene qualcosa di molto buono: è un luogo identitario per la città e per i suoi abitanti. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza, saprà contribuire in modo determinante allo sviluppo della nostra impresa, rappresentando al contempo un elemento di ulteriore crescita per i progetti già avviati».

«Entro in Fabbri con tutto l’orgoglio e il senso di responsabilità di chi è cresciuto vedendo in Fabbri un caso luminoso di imprenditoria esemplare e coraggiosa - il commento di Enrico Amesso - con il proposito di valorizzare le risorse esistenti e contribuire a nuovi progetti d’avanguardia con la visione di lungo periodo che questa azienda con 121 anni di storia merita e che non smette mai di avviare».