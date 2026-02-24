Ar.pa Lieviti migliora la linea produttiva con la nuova confezionatrice verticale

Si rinnova l’infrastruttura tecnologica di confezionamento di Ar.pa Lieviti, realtà specializzata nella produzione di preparati per la cucina che includono lieviti, zuccheri, creme, budini, gelati, cacao e bicarbonato. L’installazione della confezionatrice verticale Opem F220 rappresenta un passaggio strategico per migliorare efficienza, precisione e affidabilità del processo produttivo.

Cristian Lollini, direttore commerciale di Ar.pa Lieviti con la nuova confezionatrice verticale Opem F220

L’intervento ha previsto la sostituzione della storica macchina in funzione dal 1995 con un nuovo impianto customizzato, realizzato con un investimento complessivo di circa 300.000 euro. La scelta consente di rispondere alle esigenze di un mercato che richiede maggiore varietà nei formati e standard qualitativi più elevati.

Flessibilità di confezionamento e controllo del processo

La nuova linea permette la gestione di formati di confezionamento compresi tra 65 grammi e 6 chilogrammi. Questa ampiezza operativa rende possibile servire differenti canali distributivi, dal consumo domestico alla ristorazione professionale, fino a ordini di maggiore volume.

La macchina opera con una produttività compresa tra 10 e 20 sacchetti al minuto, mantenendo un equilibrio tra scala artigianale e controllo industriale del risultato. Il sistema elettronico integrato contribuisce ad aumentare la sicurezza del confezionamento, riducendo la probabilità di errori e garantendo maggiore costanza nelle lavorazioni.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la gestione dei parametri produttivi. È possibile memorizzare settaggi dedicati per ciascun prodotto o cliente, regolando temperatura, grammatura, tempi di chiusura e vibrazione di riempimento. Questa funzione consente di richiamare rapidamente le configurazioni e ottimizzare i cambi di produzione.

Efficienza operativa e sostenibilità della linea

L’architettura del progetto ha privilegiato l’ottimizzazione delle risorse già presenti. Diversi accessori e componenti infrastrutturali sono stati riutilizzati, mantenendo invariato l’ingombro della precedente macchina e riducendo la necessità di interventi strutturali sulla linea.

La confezionatrice integra inoltre una stampante interna per la marcatura della data di scadenza, posizionata in un’area più leggibile rispetto alla saldatura del sacchetto, facilitando la gestione del prodotto da parte dell’utilizzatore finale.

Come dichiarato da Carla Gherardi, presidente di Ar.pa Lieviti: «Era necessario sostituire il vecchio modello - più che ammortizzato in 30 anni di utilizzo intensivo -, negli ultimi tempi diventava infatti sempre più difficile intervenire in caso di guasto, anche per la mancanza di pezzi di ricambio. Con la nuova confezionatrice abbiamo migliorato la sicurezza, riutilizzato molti accessori già in dotazione, e il produttore ci ha fornito formazione e assistenza adeguate. Oggi possiamo rispondere alle esigenze del mercato con più efficacia, velocità e precisione».