Essse Caffè supera i 50 milioni di fatturato e rafforza Horeca ed export

Essse Caffè supera per la prima volta i 50 milioni di fatturato, chiudendo il 2025 a 52,5 milioni (+16,5%). Crescita equilibrata tra volumi e prezzi, Ebitda adjusted al 15% e forte sviluppo nei canali Horeca ed estero

26 febbraio 2026 | 15:36
 

Per la prima volta nella propria storia, Essse Caffè supera la soglia dei 50 milioni di euro di fatturato, chiudendo il 2025 a 52,5 milioni, con una crescita del +16,5% rispetto all’esercizio precedente. Un risultato che consolida il percorso di sviluppo della torrefazione bolognese e testimonia una dinamica di supercrescita equilibrata tra incremento dei volumi e adeguamento dei prezzi.

In uno scenario caratterizzato da forti tensioni sui costi delle materie prime, in particolare del caffè crudo, e da una competizione sempre più selettiva, l’azienda registra performance economiche solide. La marginalità si mantiene su livelli superiori alle previsioni, con un Ebitda adjusted al 15%, in miglioramento rispetto al 2024.

Crescita nei canali Horeca, Vending ed estero

L’aumento dei ricavi interessa in modo trasversale i principali segmenti di mercato. Il canale Horeca Italia segna un +15%, confermandosi pilastro strategico. Il comparto Vending e OCS Italia cresce del +12%, mentre l’Estero registra un significativo +23,5%, evidenziando una presenza internazionale sempre più strutturata.

La distribuzione armonica della crescita rafforza la diversificazione geografica e di canale, rendendo il modello di business più resiliente rispetto alle oscillazioni di singoli mercati. L’espansione oltreconfine contribuisce a consolidare il posizionamento del marchio nel panorama globale del caffè professionale.

Gestione dei costi e solidità finanziaria

Il 2025 è stato segnato da ulteriori aumenti delle quotazioni del caffè, influenzate da variabili climatiche, logistiche e geopolitiche. In questo contesto, Essse Caffè ha scelto di non trasferire integralmente gli aumenti ai clienti, assorbendone internamente una parte rilevante.

Essse Caffè supera i 50 milioni di fatturato e rafforza Horeca ed export

La famiglia Segafredo, fondatrice e proprietaria di Essse Caffè

Una decisione che ha richiesto efficienza operativa e rigore gestionale, rafforzando il ruolo dell’azienda come partner affidabile per torrefattori, bar e operatori professionali. La capacità di mantenere una marginalità superiore all’anno precedente conferma l’efficacia delle strategie adottate e la solidità finanziaria raggiunta.

Qualità costante e sviluppo internazionale

Fondata nel 1979 dalla famiglia Segafredo, Essse Caffè continua a investire nella selezione delle origini, nella tostatura controllata e nel monitoraggio rigoroso dei processi produttivi. Anche in una fase di costi record, la qualità rimane elemento centrale dell’identità aziendale.

Il superamento dei 50 milioni rappresenta una tappa significativa ma non conclusiva. Le prospettive includono l’espansione in nuove aree geografiche e il rafforzamento dei mercati già presidiati, con l’obiettivo di garantire ai clienti, in Italia e all’estero, uno standard costante di eccellenza in tazzina.

© Riproduzione riservata
