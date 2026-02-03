Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 03 febbraio 2026  | aggiornato alle 19:20 | 117178 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

Ecco quali sono i 6 dolci italiani più amati nel mondo secondo la Michelin

I sei dolci italiani più amati nel mondo, secondo Michelin, sono tiramisù, cannolo siciliano, cassata, sfogliatelle, babà al rum e gelato. La pasticceria dienta protagonista nelle carte dei dessert dell’alta ristorazione

 
03 febbraio 2026 | 17:42

Ecco quali sono i 6 dolci italiani più amati nel mondo secondo la Michelin

I sei dolci italiani più amati nel mondo, secondo Michelin, sono tiramisù, cannolo siciliano, cassata, sfogliatelle, babà al rum e gelato. La pasticceria dienta protagonista nelle carte dei dessert dell’alta ristorazione

03 febbraio 2026 | 17:42
 

Sono sei i dolci italiani più apprezzati nel mondo, secondo la Guida Michelin, tutti presenti, nelle versioni tradizionali o in interpretazioni creative degli chef, nei menu dei dessert dell’alta ristorazione. La Rossa, dal suo osservatorio sulle 394 Stelle Michelin 2026 selezionate nel territorio italiano individua un podio condiviso dai grandi classici: tiramisù, cannolo siciliano, cassata, sfogliatelle, babà al rum e gelato.

Ecco quali sono i 6 dolci italiani più amati nel mondo secondo la Michelin

Il tiramisù è tra i 6 dolci italiani più apprezzati secondo la Michelin

Origini e territori dei grandi classici

Se il tiramisù e il gelato si possono ormai annoverare tra i dolci nazionali a tutti gli effetti, non ci sono dubbi sulle radici siciliane di cannolo e cassata, così come sulle origini campane di sfogliatella e babà. Questi dolci rappresentano una forte identità regionale e sono frutto della tradizione artigianale italiana, con una centralità che li rende simboli riconosciuti a livello internazionale.

La pasticceria italiana tra tradizione e contaminazioni

La guida Michelin sottolinea come le tradizioni dolciarie italiane abbiano beneficiato delle influenze culturali e delle dominazioni straniere, da quelle arabe a quelle spagnole e francesi, lasciando tracce durature nell’evoluzione della pasticceria. Dal Sud alle regioni alpine, le ricette tramandate di generazione in generazione convivono con le creazioni innovative degli chef, mantenendo un legame saldo con il territorio e valorizzando materie prime locali e di alta qualità. «La creatività dei cuochi italiani è un valore aggiunto», evidenzia Michelin, «capace di coniugare rispetto della tradizione e modernità nelle presentazioni».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
dolci tiramisù cannolo cassata sfogliatelle babà gelato pasticceria alta ristorazione Michelin
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Salomon
Molino Grassi
Mulino Caputo
Grana Padano
Salomon
Molino Grassi
Mulino Caputo
Grana Padano
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Sana

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026