Pesca di molluschi in crisi nell'Alto Adriatico: barche ferme e danni milionari

Dalle vongole di allevamento a quelle di mare, l’Alto Adriatico affronta una vera e propria emergenza. Dopo lo sterminio delle veraci causato dal granchio blu, ora a scomparire sono i lupini di mare, compromettendo la possibilità di gustare piatti tipici italiani come gli spaghetti alle vongole.

Cause ambientali della crisi dei molluschi

Secondo gli esperti, il collasso del settore è dovuto a un mix di fattori ambientali. Lo shock termico delle acque oltre i 30°C nell’estate 2024, la mucillagine che soffoca i fondali, le alluvioni che alterano la salinità e trasportano sostanze tossiche dai fiumi hanno messo a rischio la sopravvivenza dei lupini di mare.

Impatto economico sulle marinerie

Tra Goro e Trieste circa 150 imbarcazioni sono ferme da settembre 2024, con 300 addetti senza reddito e un danno stimato di 20 milioni di euro. I tentativi di risemina sono falliti e il settore, un tempo primo polo produttivo d’Europa, è ormai al collasso.

Protesta a Venezia e appello alla ricerca

I pescatori si preparano a una manifestazione a Venezia per denunciare le difficoltà e chiedere interventi concreti, anche sul fronte della ricerca scientifica. "I molluschi sono le prime sentinelle dello stato di salute delle acque, se non ci sono, significa che qualcosa non va", sottolinea Paolo Tiozzo, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative, annunciando che la data della protesta sarà decisa martedì prossimo.