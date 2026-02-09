Uova fresche ritirate: lotti Avicola Serroni a rischio Salmonella

Il ministero della Salute ha lanciato un richiamo precauzionale riguardante alcuni lotti di uova fresche, a causa di un potenziale rischio microbiologico legato alla presenza di Salmonella enteritidis. L’allerta, consultabile nella sezione richiami alimentari del sito ufficiale del Ministero, fornisce indicazioni precise ai consumatori per garantire la sicurezza alimentare e prevenire eventuali contaminazioni.

Uova a rischio salmonella richiamate dal Ministero della salute

Prodotti interessati dal richiamo

Il richiamo riguarda uova di categoria A prodotte dall’azienda Avicola Serroni, distribuite sia in cartoni interi sia in confezioni da sei pezzi. I lotti coinvolti includono le date di scadenza comprese tra il 18 e il 25 febbraio 2026 e comprendono le categorie di peso M, L e XL. Il ritiro è stato disposto direttamente dall’azienda come misura cautelativa, dopo il sospetto di contaminazione da Salmonella enterica subsp. Enteritidis.

Indicazioni per i consumatori

Chiunque abbia acquistato i prodotti appartenenti ai lotti interessati è invitato a non consumarli e a restituirli al punto vendita. La misura serve a prevenire possibili rischi per la salute pubblica e garantisce la tutela dei consumatori. L’attenzione alla sicurezza alimentare e alla corretta gestione dei prodotti freschi è fondamentale per evitare contaminazioni e garantire la qualità dei prodotti distribuiti. Le uova ritirate sono prodotte dall’Azienda agricola e avicola Serroni di Cavallaro Angelo & C. s.n.c., nello stabilimento di località Serroni Alto, nel comune di Montecorvino Rovella (Salerno), identificato con il codice UE IT K1557. Il provvedimento evidenzia l’importanza di controlli rigorosi nella filiera avicola e di una comunicazione trasparente ai consumatori.