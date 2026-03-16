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lunedì 16 marzo 2026  | aggiornato alle 23:18 | 118021 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Feudo Arancio

Maltempo in Calabria, scoperchiato lo stabilimento di Caffè Guglielmo a Stalettì

Il vento ha divelto parte dei pannelli della copertura del capannone produttivo. Le verifiche preliminari effettuate sul posto indicano però che la struttura portante dell’edificio non avrebbe subito danni

 
16 marzo 2026 | 19:06

Maltempo in Calabria, scoperchiato lo stabilimento di Caffè Guglielmo a Stalettì

Il vento ha divelto parte dei pannelli della copertura del capannone produttivo. Le verifiche preliminari effettuate sul posto indicano però che la struttura portante dell’edificio non avrebbe subito danni

16 marzo 2026 | 19:06
 

Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Calabria ha colpito anche una delle realtà più note del mondo del caffè nel Sud Italia. A Stalettì, in provincia di Catanzaro, forti raffiche di vento hanno infatti scoperchiato parte di un capannone di Caffè Guglielmo, causando danni alla copertura dell’edificio.

Calabria

Raffiche di vento su Stalettì, scoperchiato il capannone della torrefazione Guglielmo

L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto nelle prime ore della mattina, quando le squadre sono arrivate sul posto per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni della struttura. Il capannone interessato dal danneggiamento si estende per oltre 5mila mq e ospita la linea di produzione e confezionamento del prodotto finito, uno dei punti centrali dell’attività dell’azienda.

Le raffiche di vento hanno sollevato e divelto parte della copertura realizzata in pannelli coibentati, causando danni evidenti alla parte superiore dell’edificio. Fortunatamente, riferisce l’Ansa, non si registrano feriti né persone coinvolte nell’incidente, circostanza che ha permesso ai soccorritori di concentrarsi subito sulla messa in sicurezza dell’area e sulle verifiche tecniche della struttura.

Proprio dai primi controlli effettuati sul posto emergono, però, indicazioni incoraggianti. Secondo quanto rilevato nelle verifiche preliminari, la struttura portante del capannone non risulterebbe infatti compromessa, elemento che potrebbe facilitare gli interventi di ripristino nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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