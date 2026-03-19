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giovedì 19 marzo 2026  | aggiornato alle 18:04 | 118091 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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Un lotto di Salame Milano Sigma ritirato dal mercato per possibile Salmonella

Il richiamo riguarda precisamente il lotto 22604715 da 100 grammi con scadenza 22 aprile 2026, prodotto da Salumifici Granterre: chi lo ha acquistato è invitato a restituirlo per rimborso o sostituzione

 
19 marzo 2026 | 16:36

Un lotto di Salame Milano Sigma ritirato dal mercato per possibile Salmonella

Il richiamo riguarda precisamente il lotto 22604715 da 100 grammi con scadenza 22 aprile 2026, prodotto da Salumifici Granterre: chi lo ha acquistato è invitato a restituirlo per rimborso o sostituzione

19 marzo 2026 | 16:36
 

Un lotto di salame Milano a marchio Sigma è stato ritirato dal mercato per un possibile rischio di contaminazione da Salmonella. L’avviso è stato pubblicato dal ministero della Salute e riguarda un prodotto molto diffuso nella grande distribuzione, finito sotto richiamo in via precauzionale.

salmonella

Salmonella, ritirato un lotto di salame Milano Sigma: i dettagli

Nel dettaglio, l’allerta interessa il lotto 22604715, venduto in confezioni da 100 grammi con data di scadenza 22 aprile 2026, prodotto dai Salumifici Granterre di Modena. Le indicazioni sono precise e servono a permettere ai consumatori di verificare rapidamente se il prodotto acquistato rientra tra quelli segnalati. La raccomandazione è altrettanto chiara: non consumare il salame e riportarlo al punto vendita, dove è possibile ottenere un rimborso o una sostituzione. Una procedura standard in questi casi, che punta a ridurre qualsiasi rischio per la salute e a intervenire in modo rapido lungo la filiera.

Alla base del richiamo c’è la possibile presenza di Salmonella, uno dei batteri più frequentemente associati alle infezioni trasmesse da alimenti. Come ricorda il ministero, «la salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche». L’infezione può provocare la salmonellosi, «una malattia batterica la cui manifestazione ha esordio improvviso con diarrea, dolore addominale, febbre, nausea e spesso vomito». Nella maggior parte dei casi si tratta di sintomi gestibili, ma la situazione può diventare più delicata per i soggetti più fragili, in particolare per i bambini sotto i cinque anni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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