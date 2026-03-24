Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 24 marzo 2026  | aggiornato alle 18:39 | 118186 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

Reggio Emilia

L’erbazzone reggiano ottiene l’Igp: nuovo riconoscimento per la Food Valley

La tipica torta salata di Reggio Emilia, preparata con bietole, Parmigiano Reggiano, cipolla e lardo o pancetta, entra nel sistema delle Indicazioni geografiche protette. L’Emilia-Romagna sale a quota 45 prodotti Dop e Igp

 
24 marzo 2026 | 16:25

L’erbazzone reggiano ottiene l’Igp: nuovo riconoscimento per la Food Valley

La tipica torta salata di Reggio Emilia, preparata con bietole, Parmigiano Reggiano, cipolla e lardo o pancetta, entra nel sistema delle Indicazioni geografiche protette. L’Emilia-Romagna sale a quota 45 prodotti Dop e Igp

24 marzo 2026 | 16:25
 

Lerbazzone reggiano entra ufficialmente nel sistema delle Indicazioni geografiche protette (Igp) e porta a 45 il numero dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. La procedura è stata adottata dalla Commissione Ue lo scorso 20 marzo e attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ultimo passaggio formale (che arriverà nei prossimi giorni) per rendere effettivo il riconoscimento. Un passaggio atteso da anni, che consolida il posizionamento della regione come area leader in Europa per numero di produzioni certificate e che si inserisce in una fase di crescita più ampia del comparto agroalimentare.

L’erbazzone reggiano ottiene l’Igp: nuovo riconoscimento per la Food Valley

L’erbazzone reggiano ottiene l’Igp, riconosciuta una delle ricette simbolo di Reggio Emilia

L’erbazzone, ricordiamo, è uno dei piatti più radicati nella cucina di Reggio Emilia e della sua provincia, una preparazione che nasce in ambito domestico e contadino e che nel tempo è diventata un riferimento della gastronomia locale. Si tratta di una torta salata a base di bietole, Parmigiano Reggiano, cipolla e lardo o pancetta, racchiusa tra due strati sottili di pasta e cotta al forno fino a ottenere una superficie dorata e leggermente croccante. La ricetta, tramandata in molte varianti familiari, mantiene una struttura riconoscibile e un equilibrio preciso tra componente vegetale e parte grassa, che ne definisce il profilo gustativo. In dialetto viene chiamato anchescarpazzone”, un richiamo all’utilizzo originario delle coste delle bietole, le “scarpe”, in un’ottica di cucina senza sprechi. Oggi si trova nei forni, nelle gastronomie e nei ristoranti del territorio, oltre che nella produzione organizzata che ha sostenuto il percorso verso l’Igp.

«L’Erbazzone reggiano Igp è un prodotto identitario di Reggio Emilia, della nostra storia e della nostra tradizione: annoverarlo nelle produzioni a Indicazione geografica significa poter salvaguardare questa produzione, ma anche poterla promuovere e farla conoscere sempre di più, a livello nazionale e anche internazionale» ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. Dal lato dei produttori, il riconoscimento arriva al termine di un percorso costruito in forma collettiva. Matteo Cugini, vicepresidente dell’Associazione produttori erbazzone reggiano, ha messo l’accento su questo aspetto: «Ha un valore economico fuori discussione, ma anche un legame molto lontano nel tempo con Reggio Emilia”. E poi aggiunge: “Il grande merito va all’associazione produttori Erbazzone reggiano, nella sua unità. Siamo cinque concorrenti sul mercato, ma siamo riusciti a stare uniti per portare avanti questo obiettivo».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
erbazzone reggiano emilia romagna unione europea Indicazioni geografiche protette Dop Igp Alessio Mammi Matteo Cugini
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Comavicola
Suicrà
Italmill
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Comavicola
Suicrà
Italmill
Cinzano
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026