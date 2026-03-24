Piatti pronti freschi: Riverfrut premiata ai Food Match 2026

Riverfrut conquista il prestigioso Food Match 2026 come Miglior Prodotto nella categoria Piatti Pronti, grazie alla linea Subito Pronti Cottintavola. Il riconoscimento, assegnato durante la 12ª edizione tenutasi il 19 marzo a Milano presso il P.A.R.C.O. Center, conferma il ruolo dell’azienda piacentina nello sviluppo di prodotti freschi pronti al consumo.

Alberto Bertuzzi, marketing manager Riverfrut, riceve il premio Food Match 2026 per la linea Subito Pronti Cottintavola

A ritirare il premio è stato Alberto Bertuzzi, marketing manager Riverfrut, che ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti. Ricevere il premio come miglior prodotto di categoria è un traguardo importante che conferma come ricerca e sviluppo siano in linea con le nuove esigenze dei consumatori».

Linea Subito Pronti Cottintavola: evoluzione della V gamma

La linea Subito Pronti Cottintavola rappresenta un punto di riferimento nel segmento della V gamma, con un’offerta di contorni freschi pronti che unisce praticità e qualità. L’attenzione alla ricerca e sviluppo ha portato alla creazione di referenze distintive, caratterizzate da ricette semplici e ingredienti selezionati.

Cime di rapa spadellate con aglio e peperoncino e Fondi di carciofi grigliati, due referenze della linea Subito Pronti Cottintavola

Tra i prodotti spiccano Fondi di carciofi grigliati, Cime di rapa spadellate con aglio e peperoncino e Giardiniera in agrodolce, soluzioni difficilmente reperibili sul mercato e capaci di garantire un elevato valore aggiunto.

Crescita delle vendite e strategia vincente nella GDO

La linea ha contribuito ad ampliare l’assortimento senza sovrapporsi alle referenze esistenti, rafforzando la presenza nel comparto e generando un incremento significativo delle vendite. Secondo dati NielsenQ, nel 2025 si registra una crescita del +47% a valore rispetto al 2024 in Italia.

Riverfrut consolida così la propria posizione sia come brand sia come copacker per la GDO, dimostrando una forte capacità di intercettare le nuove tendenze di consumo nel settore dei piatti pronti freschi.

Un percorso di successi tra prodotto e packaging

Dopo il riconoscimento ottenuto nel 2025 per il Miglior Packaging con la linea SaiChé, il nuovo premio evidenzia la continuità strategica dell’azienda nel proporre soluzioni competitive, in linea con le richieste del mercato e orientate alla qualità, praticità e distintività.

Riverfrut

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