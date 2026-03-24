Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 24 marzo 2026  | aggiornato alle 21:34 | 118187 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
ROS

subito pronti

Piatti pronti freschi: Riverfrut premiata ai Food Match 2026

Riverfrut vince il Food Match 2026 con la linea Subito Pronti Cottintavola, confermandosi protagonista nei piatti pronti freschi. Crescono vendite e assortimento nella V gamma, con referenze ad alto valore aggiunto

 
24 marzo 2026 | 18:22

Piatti pronti freschi: Riverfrut premiata ai Food Match 2026

Riverfrut vince il Food Match 2026 con la linea Subito Pronti Cottintavola, confermandosi protagonista nei piatti pronti freschi. Crescono vendite e assortimento nella V gamma, con referenze ad alto valore aggiunto

24 marzo 2026 | 18:22
 

Riverfrut conquista il prestigioso Food Match 2026 come Miglior Prodotto nella categoria Piatti Pronti, grazie alla linea Subito Pronti Cottintavola. Il riconoscimento, assegnato durante la 12ª edizione tenutasi il 19 marzo a Milano presso il P.A.R.C.O. Center, conferma il ruolo dell’azienda piacentina nello sviluppo di prodotti freschi pronti al consumo.

Piatti pronti freschi: Riverfrut premiata ai Food Match 2026

Alberto Bertuzzi, marketing manager Riverfrut, riceve il premio Food Match 2026 per la linea Subito Pronti Cottintavola

A ritirare il premio è stato Alberto Bertuzzi, marketing manager Riverfrut, che ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti. Ricevere il premio come miglior prodotto di categoria è un traguardo importante che conferma come ricerca e sviluppo siano in linea con le nuove esigenze dei consumatori».

Linea Subito Pronti Cottintavola: evoluzione della V gamma

La linea Subito Pronti Cottintavola rappresenta un punto di riferimento nel segmento della V gamma, con un’offerta di contorni freschi pronti che unisce praticità e qualità. L’attenzione alla ricerca e sviluppo ha portato alla creazione di referenze distintive, caratterizzate da ricette semplici e ingredienti selezionati.

Piatti pronti freschi: Riverfrut premiata ai Food Match 2026

Cime di rapa spadellate con aglio e peperoncino e Fondi di carciofi grigliati, due referenze della linea Subito Pronti Cottintavola

Tra i prodotti spiccano Fondi di carciofi grigliati, Cime di rapa spadellate con aglio e peperoncino e Giardiniera in agrodolce, soluzioni difficilmente reperibili sul mercato e capaci di garantire un elevato valore aggiunto.

Crescita delle vendite e strategia vincente nella GDO

La linea ha contribuito ad ampliare l’assortimento senza sovrapporsi alle referenze esistenti, rafforzando la presenza nel comparto e generando un incremento significativo delle vendite. Secondo dati NielsenQ, nel 2025 si registra una crescita del +47% a valore rispetto al 2024 in Italia.

Riverfrut consolida così la propria posizione sia come brand sia come copacker per la GDO, dimostrando una forte capacità di intercettare le nuove tendenze di consumo nel settore dei piatti pronti freschi.

Un percorso di successi tra prodotto e packaging

Dopo il riconoscimento ottenuto nel 2025 per il Miglior Packaging con la linea SaiChé, il nuovo premio evidenzia la continuità strategica dell’azienda nel proporre soluzioni competitive, in linea con le richieste del mercato e orientate alla qualità, praticità e distintività.

Riverfrut
Strada Comunale per Suzzano, 14, 29029 Rivergaro (Pc)
+39 0523 957659

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Riverfrut Subito Pronti Cottintavola piatti pronti freschi V gamma contorni pronti Food Match 2026 GDO prodotti freschi pronti NielsenQ copacker
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Caviar Import
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Cirio Conserve Italia
Julius Meiln
Caviar Import
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Cirio Conserve Italia
Julius Meiln
Per dell'Emilia Romagna
Bollicine in Villa

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026