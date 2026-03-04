Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 04 marzo 2026  | aggiornato alle 14:01 | 117781 articoli pubblicati

ROS
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

dal 1° settembre

Nervegna nuovo ceo di Ferrero Core, Civiletti guiderà gelati e Wk Kellogg

Il Gruppo Ferrero rivede la governance: Alessandro Nervegna sarà ceo di Ferrero Core con responsabilità sulle categorie storiche, mentre Lapo Civiletti manterrà la vicepresidenza e guiderà Ferrero Ice Cream e Wk Kellogg

 
04 marzo 2026 | 11:00

Nervegna nuovo ceo di Ferrero Core, Civiletti guiderà gelati e Wk Kellogg

Il Gruppo Ferrero rivede la governance: Alessandro Nervegna sarà ceo di Ferrero Core con responsabilità sulle categorie storiche, mentre Lapo Civiletti manterrà la vicepresidenza e guiderà Ferrero Ice Cream e Wk Kellogg

04 marzo 2026 | 11:00
 

Il Gruppo Ferrero mette mano alla propria architettura manageriale e definisce un nuovo assetto che entrerà in vigore dal 1° settembre 2026. Una scelta che arriva dopo un decennio di espansione internazionale e che punta a rafforzare la struttura decisionale in una fase di ulteriore consolidamento nel mercato dei dolci confezionati. I nuovi ruoli faranno capo direttamente a Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International, che continuerà a concentrarsi sulla visione strategica di lungo periodo e sull’innovazione, mantenendo un presidio diretto su cultura e valori aziendali.

ferrero

Governance Ferrero: nuovi ruoli per Nervegna e Civiletti

Nervegna alla guida di Ferrero Core

La novità principale riguarda la nomina di Alessandro Nervegna a ceo di Ferrero Core. Attualmente chief strategy & innovation officer, Nervegna assumerà la responsabilità delle categorie storiche del Gruppo: confectionery, biscotti e prodotti da forno, oltre al segmento better-for-you.

Una cabina di regia che riunisce il cuore industriale dell’azienda, chiamata a gestire marchi consolidati e a intercettare nuove abitudini di consumo. «La nuova governance è pensata per consolidare la competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati», si legge nella nota diffusa dall’azienda.

Nel commentare la nomina, Ferrero osserva: «La sua visione strategica, il forte orientamento al business e il rigore manageriale garantiranno al Gruppo di proseguire nel percorso di crescita».

Civiletti tra continuità e nuovi incarichi

Contestualmente, Lapo Civiletti lascerà il ruolo di ceo mantenendo la vicepresidenza di Ferrero International. A lui saranno affidate anche le presidenze di Ferrero Ice Cream e Wk Kellogg, due aree che riflettono l’allargamento del perimetro industriale oltre il tradizionale confectionery.

La scelta valorizza un percorso che, sotto la sua guida, ha portato al raddoppio delle dimensioni del business in meno di dieci anni. «Ha costruito un team manageriale solido, capace di garantire risultati costanti e pronto a cogliere le opportunità future», sottolinea Ferrero.

La riorganizzazione si inserisce in un contesto di evoluzione del settore, segnato da acquisizioni mirate e da un progressivo ampliamento delle categorie presidiate. Per il gruppo di Alba si tratta ora di dare continuità alla crescita attraverso una struttura più focalizzata, in grado di tenere insieme sviluppo internazionale e presidio delle linee storiche.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Ferrero governance 2026 Alessandro Nervegna Lapo Civiletti Giovanni Ferrero Ferrero Core management
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Molino Dallagiovanna
Mulino Caputo
Julius Meiln
Molino Grassi
Molino Dallagiovanna
Mulino Caputo
Julius Meiln
Molino Grassi
Bonduelle
Comavicola

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026