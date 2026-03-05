Bonduelle Italia: Andrea Dalla Fini nuovo chief performance & finance officer

Bonduelle Italia annuncia la nomina di Andrea Dalla Fini a chief performance & finance officer e membro del Comitato di Direzione Italia con decorrenza marzo 2026. La scelta rafforza la funzione di governance finanziaria e supporta i processi di trasformazione organizzativa del gruppo.

Andrea Dalla Fini, nuovo chief performance e finance officer

Il profilo di Andrea Dalla Fini combina quasi vent’anni di esperienza in ambito finance, controlling, FP&A, M&A e corporate investments. La carriera si è sviluppata in contesti multinazionali di rilievo come Sony, Reckitt Benckiser, ICE Group e Compo Expert, con responsabilità crescenti nella gestione di strategie di sviluppo e integrazione aziendale.

La formazione accademica comprende una laurea in Business Administration presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, un Master in Corporate Strategy, programmi executive in Finance & Controlling presso la SDA Bocconi e un percorso in Venture Finance presso l’University of Oxford. L’esperienza professionale include la gestione di progetti legati a crescita aziendale, implementazione di sistemi ERP, sviluppo di piattaforme di Business Intelligence e operazioni di M&A con integrazione post-acquisizione.

Performance finanziaria e collaborazione organizzativa

Nel nuovo incarico, Andrea Dalla Fini contribuirà al rafforzamento della performance aziendale e alla definizione di modelli evoluti di governance finanziaria.

«Siamo lieti di accogliere Andrea Dalla Fini in Bonduelle Italia. La sua solida esperienza internazionale e la visione orientata alla collaborazione rappresentano un valore importante per la nostra organizzazione. Sono certo che, con il suo contributo, sapremo affrontare con successo le sfide future e cogliere nuove opportunità di sviluppo. Auguro ad Andrea e a tutto il Team Finance buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni». dichiara Federico Odella, ceo di Bonduelle Italia.

«Sono felice e onorato di entrare a far parte del Gruppo Bonduelle: affronto questo nuovo percorso con entusiasmo e grande senso di responsabilità, consapevole del valore delle persone e della storia di questa azienda. Metterò al servizio del team la mia esperienza, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le diverse funzioni e promuovere soluzioni che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sostenendo la crescita di Bonduelle in Italia. Grazie a tutto il team per la fiducia». aggiunge invece lo stessi Andrea Dalla Fini.