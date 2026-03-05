Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 05 marzo 2026  | aggiornato alle 20:07 | 117828 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
Feudo Arancio
Unilever Food Solutions

Nuova nomina

Bonduelle Italia: Andrea Dalla Fini nuovo chief performance & finance officer

Andrea Dalla Fini entra in Bonduelle Italia come chief performance & finance officer, portando la sua esperienza internazionale. Rafforzerà governance finanziaria, performance aziendale e collaborazione organizzativa

 
05 marzo 2026 | 18:02

Bonduelle Italia: Andrea Dalla Fini nuovo chief performance & finance officer

Andrea Dalla Fini entra in Bonduelle Italia come chief performance & finance officer, portando la sua esperienza internazionale. Rafforzerà governance finanziaria, performance aziendale e collaborazione organizzativa

05 marzo 2026 | 18:02
 

Bonduelle Italia annuncia la nomina di Andrea Dalla Fini a chief performance & finance officer e membro del Comitato di Direzione Italia con decorrenza marzo 2026. La scelta rafforza la funzione di governance finanziaria e supporta i processi di trasformazione organizzativa del gruppo.

Bonduelle Italia: Andrea Dalla Fini nuovo Chief Performance & Finance Officer

Andrea Dalla Fini, nuovo chief performance e finance officer

Il profilo di Andrea Dalla Fini combina quasi vent’anni di esperienza in ambito finance, controlling, FP&A, M&A e corporate investments. La carriera si è sviluppata in contesti multinazionali di rilievo come Sony, Reckitt Benckiser, ICE Group e Compo Expert, con responsabilità crescenti nella gestione di strategie di sviluppo e integrazione aziendale.

La formazione accademica comprende una laurea in Business Administration presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, un Master in Corporate Strategy, programmi executive in Finance & Controlling presso la SDA Bocconi e un percorso in Venture Finance presso l’University of Oxford. L’esperienza professionale include la gestione di progetti legati a crescita aziendale, implementazione di sistemi ERP, sviluppo di piattaforme di Business Intelligence e operazioni di M&A con integrazione post-acquisizione.

Performance finanziaria e collaborazione organizzativa

Nel nuovo incarico, Andrea Dalla Fini contribuirà al rafforzamento della performance aziendale e alla definizione di modelli evoluti di governance finanziaria.

«Siamo lieti di accogliere Andrea Dalla Fini in Bonduelle Italia. La sua solida esperienza internazionale e la visione orientata alla collaborazione rappresentano un valore importante per la nostra organizzazione. Sono certo che, con il suo contributo, sapremo affrontare con successo le sfide future e cogliere nuove opportunità di sviluppo. Auguro ad Andrea e a tutto il Team Finance buon lavoro e un percorso ricco di soddisfazioni». dichiara Federico Odella, ceo di Bonduelle Italia.

«Sono felice e onorato di entrare a far parte del Gruppo Bonduelle: affronto questo nuovo percorso con entusiasmo e grande senso di responsabilità, consapevole del valore delle persone e della storia di questa azienda. Metterò al servizio del team la mia esperienza, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le diverse funzioni e promuovere soluzioni che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sostenendo la crescita di Bonduelle in Italia. Grazie a tutto il team per la fiducia». aggiunge invece lo stessi Andrea Dalla Fini.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Andrea Dalla Fini Bonduelle Italia governance finanziaria performance aziendale business intelligence multinational finance corporate strategy
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Bonduelle
Cirio Conserve Italia
Italmill
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Bonduelle
Cirio Conserve Italia
Italmill
TuttoFood

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026