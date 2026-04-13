Il futuro dei biscotti Krumiri Rossi passa da Compagnia del Gusto Holding

I biscotti artigianali di alta gamma Krumiri Rossi passano al 100% sotto l’ala di Compagnia del Gusto Holding (Cdgh), azienda italiana attiva nel food & beverage, che rafforza così il proprio portafoglio puntando su uno storico marchio piemontese.

I biscotti artigianali di alta gamma Krumiri Rossi

Fondata alla fine dell’Ottocento e con sede a Casale Monferrato (Al), Krumiri Rossi è infatti un punto di riferimento nel segmento del “biscotto da forno artigianale ultrapremium”, distinguendosi per un modello produttivo ancora fortemente legato alla lavorazione manuale e per una presenza distributiva che, negli anni, ha progressivamente superato i confini nazionali. Il team che ha guidato l’operazione è stato composto da Ettore Nicoletto (ceo), Paolo Intermite (head of investments) e Paolo Vanoni (cfo), che hanno coordinato le attività di analisi strategica, strutturazione e negoziazione del deal insieme a PwC (per la due diligence contabile), Bonelli-Erede (per la parte legale) e Cube Advisory.

«L’acquisizione di Krumiri Rossi - ha dichiarato Sergio Albarelli, presidente di Compagnia del Gusto Holding - rappresenta un investimento coerente con la missione di Cdgh di valorizzare eccellenze italiane con forte heritage e posizionamento premium. Il brand dispone di fondamentali economici solidi, elevata marginalità e significative opportunità di crescita attraverso un percorso di managerializzazione e sviluppo commerciale strutturato». Cdgh accompagnerà la società in un percorso di rafforzamento organizzativo, introduzione di processi strutturati di controllo e pianificazione, potenziamento delle attività di marketing e sviluppo di nuovi mercati, in linea con il posizionamento premium del marchio. Il closing dell’operazione, fanno sapere le due aziende, è previsto nei prossimi giorni.