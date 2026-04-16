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La campionessa Lisa Vittozzi nuova testimonial del formaggio Piave Dop

Il Piave Dop sceglie la campionessa di biathlon per una partnership che unisce sport e territorio. Tra campagna multicanale e affissioni a Milano e Belluno, l’iniziativa valorizza qualità, Dolomiti e stile di vita sano

 
16 aprile 2026 | 11:19

La campionessa Lisa Vittozzi nuova testimonial del formaggio Piave Dop

Il Piave Dop sceglie la campionessa di biathlon per una partnership che unisce sport e territorio. Tra campagna multicanale e affissioni a Milano e Belluno, l’iniziativa valorizza qualità, Dolomiti e stile di vita sano

16 aprile 2026 | 11:19
 

Il Consorzio tutela formaggio Piave Dop ha avviato una collaborazione con Lisa Vittozzi, campionessa di biathlon e medaglia d’oro ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La partnership nasce dalla condivisione di valori come eccellenza, impegno, territorio e passione, elementi che accomunano il mondo sportivo e quello agroalimentare.

Lisa Vittozzi nuova testimonial del Piave Dop tra Milano e Dolomiti

Lisa Vittozzi, nuova testimonial del Consorzio Tutela Formaggio Piave Dop

Lisa Vittozzi, simbolo dello sport italiano e legata alle Dolomiti, rappresenta un punto di riferimento autentico per raccontare il formaggio Piave Dop, prodotto distintivo del Veneto noto per la sua qualità certificata e il forte legame con l’area di origine.

Campagna multicanale e visibilità

La collaborazione si sviluppa attraverso una campagna multicanale che coinvolge i canali digital dell’atleta e del Consorzio, con contenuti fotografici e video dedicati sia all’attività sportiva sia al rapporto con il territorio. Parallelamente, è stata attivata una campagna di affissioni a Milano, con presenza sui maxi led della Stazione Centrale e nel centro città. A questa seguiranno iniziative analoghe anche nella provincia di Belluno, rafforzando la visibilità del Piave Dop.

Valorizzazione del territorio e stile di vita sano

«Questa collaborazione rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio - dichiara Chiara Brandalise, direttrice del Consorzio - perché unisce due eccellenze del nostro territorio. Lisa è un esempio straordinario di determinazione e autenticità, valori che da sempre guidano anche il nostro lavoro». «Sono molto contenta di questa collaborazione con il Formaggio Piave Dop. È un formaggio tipico che fa parte della mia terra e rappresenta l’eccellenza e l’autenticità che cerco di mettere in ogni mia gara» è il commento di Lisa Vittozzi. L’iniziativa rafforza l’impegno del Consorzio nella promozione di uno stile di vita sano e nella valorizzazione delle tradizioni locali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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