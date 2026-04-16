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Segafredo Zanetti verso la vendita? Valutazione da un miliardo e interesse estero

Segafredo verso la possibile vendita: il gruppo del caffè valutato circa un miliardo attira interesse internazionale. Ricavi in crescita, presenza globale e piano industriale solido rafforzano l’appeal sul mercato

 
16 aprile 2026 | 12:16

Segafredo Zanetti verso la vendita? Valutazione da un miliardo e interesse estero

Segafredo verso la possibile vendita: il gruppo del caffè valutato circa un miliardo attira interesse internazionale. Ricavi in crescita, presenza globale e piano industriale solido rafforzano l’appeal sul mercato

16 aprile 2026 | 12:16
 

Il gruppo del caffè Segafredo Zanetti potrebbe passare di mano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Il fondo QuattroR e l’imprenditore Massimo Zanetti avrebbero conferito mandato alle banche d’affari Lazard e Intesa Sanpaolo Imi per avviare un processo di valutazione degli investitori interessati. L’operazione riguarda una possibile cessione della quota di controllo, potenzialmente fino al 100% del capitale. L’interesse sul mercato si concentrerebbe soprattutto su fondi di investimento e gruppi industriali, in particolare di area mitteleuropea, attratti dal valore strategico del marchio italiano, un vero colosso nel settore del caffè.

Segafredo Zanetti verso la vendita? Valutazione da un miliardo e interesse estero

Caffè Segafredo Zanetti: diverse voci parlano di una vendita del gruppo

Valutazione Segafredo e risultati economici del gruppo

La valutazione complessiva del gruppo Massimo Zanetti Beverage si attesterebbe intorno a un miliardo di euro. Il fatturato ha raggiunto circa 1,3 miliardi, con un margine operativo di 86 milioni e il ritorno all’utile dopo una fase di ristrutturazione. Il miglioramento dei risultati è stato sostenuto da un piano avviato nel 2023, in concomitanza con l’ingresso di QuattroR, che ha rafforzato la struttura patrimoniale della società.

Espansione internazionale e presenza globale di Segafredo

Sotto la guida del ceo Pierluigi Tosato, il gruppo ha intrapreso un percorso di razionalizzazione dei costi e rilancio del brand Segafredo, anche attraverso la chiusura di alcune filiali non strategiche. Oggi l’azienda è presente in 110 Paesi, con 20 stabilimenti produttivi tra Europa, Asia e America, oltre 40 marchi e più di 3.000 dipendenti. Il piano industriale al 2028 prevede una crescita media dei ricavi tra l’8% e il 10% annuo, confermando la solidità del posizionamento internazionale.

Assetti societari e strategie future del gruppo

Secondo quanto emerge dalle indiscrezioni, il fondo QuattroR, guidato da Francesco Conte e presieduto da Flavio Valeri, considererebbe conclusa la propria fase di investimento nel gruppo. L’imprenditore Massimo Zanetti valuterebbe invece eventuali opzioni di dismissione o mantenimento di una partecipazione, in funzione delle offerte e della natura dei potenziali acquirenti. Il processo di vendita potrebbe entrare nel vivo nella seconda parte dell’anno.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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