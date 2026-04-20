Lesieur guarda a Deoleo: nel mirino i grandi marchi italiani dell’olio

Il gruppo francese Lesieur valuta l’ingresso nel capitale di Deoleo, realtà spagnola leader nel settore dell’olio d’oliva, proprietaria di marchi storici come Carapelli, Bertolli e Sasso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’operazione si inserisce in uno scenario di consolidamento internazionale, con crescente interesse verso brand italiani ad alta riconoscibilità.

L'olio Carapelli, assieme ad altri marchi italiani potrebbe essere rilevato dalla francese Lesieur

Deoleo: numeri, mercati e strategie di crescita

Quotata alla Borsa di Madrid, Deoleo presenta una capitalizzazione di circa 160 milioni di euro. Il controllo è detenuto dai fondi Cvc e Alchemy, che possiedono il 57% del capitale. Il gruppo distribuisce annualmente 158 milioni di litri di olio, impiega oltre 600 dipendenti ed è presente in 68 Paesi. Nel 2025 ha registrato ricavi per 821 milioni di euro, con un margine operativo di 50 milioni e un utile netto di 20 milioni, segnando il ritorno alla redditività dopo una fase di ristrutturazione finanziaria.

Interesse degli investitori e dinamiche di mercato

Secondo fonti finanziarie, la banca d’affari William Blair è stata incaricata di valutare diverse opzioni strategiche, inclusa la cessione. Tra i soggetti interessati emergono la cooperativa spagnola Dcoop e il gruppo Lesieur, oltre a fondi di investimento. Tuttavia, nel comparto dell’olio d’oliva, caratterizzato da volatilità dei prezzi e impatti climatici, viene considerata più adatta una gestione industriale.

Lesieur, parte del gruppo Avril, dispone di solide competenze nel comparto e gestisce già numerosi brand. Con ricavi pari a 8,2 miliardi di euro, Avril rappresenta un player rilevante nell’agroalimentare, con un portafoglio che include anche l’italiana Costa d’Oro, rafforzando la propria presenza nel segmento dell’olio di qualità.