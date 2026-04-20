Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 20 aprile 2026  | aggiornato alle 14:13 | 118721 articoli pubblicati

Castel Firmian
ROS
Castel Firmian

olio globale

Lesieur guarda a Deoleo: nel mirino i grandi marchi italiani dell’olio

Lesieur valuta l’acquisizione di Deoleo, gruppo proprietario di marchi italiani dell'olio storici come Carapelli, Bertolli e Sasso. L’operazione riflette le dinamiche del mercato globale e il crescente interesse industriale per brand ad alta riconoscibilità

 
20 aprile 2026 | 10:16

Lesieur guarda a Deoleo: nel mirino i grandi marchi italiani dell’olio

Lesieur valuta l’acquisizione di Deoleo, gruppo proprietario di marchi italiani dell'olio storici come Carapelli, Bertolli e Sasso. L’operazione riflette le dinamiche del mercato globale e il crescente interesse industriale per brand ad alta riconoscibilità

20 aprile 2026 | 10:16
 

Il gruppo francese Lesieur valuta l’ingresso nel capitale di Deoleo, realtà spagnola leader nel settore dell’olio d’oliva, proprietaria di marchi storici come Carapelli, Bertolli e Sasso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’operazione si inserisce in uno scenario di consolidamento internazionale, con crescente interesse verso brand italiani ad alta riconoscibilità.

Lesieur guarda a Deoleo: nel mirino i grandi marchi italiani dell’olio

L'olio Carapelli, assieme ad altri marchi italiani potrebbe essere rilevato dalla francese Lesieur

Deoleo: numeri, mercati e strategie di crescita

Quotata alla Borsa di Madrid, Deoleo presenta una capitalizzazione di circa 160 milioni di euro. Il controllo è detenuto dai fondi Cvc e Alchemy, che possiedono il 57% del capitale. Il gruppo distribuisce annualmente 158 milioni di litri di olio, impiega oltre 600 dipendenti ed è presente in 68 Paesi. Nel 2025 ha registrato ricavi per 821 milioni di euro, con un margine operativo di 50 milioni e un utile netto di 20 milioni, segnando il ritorno alla redditività dopo una fase di ristrutturazione finanziaria.

Interesse degli investitori e dinamiche di mercato

Secondo fonti finanziarie, la banca d’affari William Blair è stata incaricata di valutare diverse opzioni strategiche, inclusa la cessione. Tra i soggetti interessati emergono la cooperativa spagnola Dcoop e il gruppo Lesieur, oltre a fondi di investimento. Tuttavia, nel comparto dell’olio d’oliva, caratterizzato da volatilità dei prezzi e impatti climatici, viene considerata più adatta una gestione industriale.

MWM

Lesieur, parte del gruppo Avril, dispone di solide competenze nel comparto e gestisce già numerosi brand. Con ricavi pari a 8,2 miliardi di euro, Avril rappresenta un player rilevante nell’agroalimentare, con un portafoglio che include anche l’italiana Costa d’Oro, rafforzando la propria presenza nel segmento dell’olio di qualità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
olio d’oliva Deoleo Lesieur Carapelli Bertolli Sasso mercato olio Avril acquisizione settore agroalimentare
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Italmill
Cinzano
Sorì
Caviar Import
ROS
Italmill
Cinzano
Sorì
Caviar Import
Cirio Conserve Italia
Bonduelle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026