Granarolo cresce nel 2025 e cambia guida: Stanislao Fabbrino nuovo presidente

La nomina di Stanislao Giuseppe Fabbrino alla presidenza del Gruppo Granarolo segna l’avvio di una nuova fase per la cooperativa agroalimentare, in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi a Bologna dove è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025, redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS, che evidenzia risultati economici in crescita e una solida tenuta del gruppo nei principali indicatori finanziari.

Il nuovo presidente del Gruppo Granarolo Stanislao Giuseppe Fabbrino

Il passaggio di consegne avviene dopo le dimissioni di Gianpiero Calzolari, che ha guidato il Gruppo per 17 anni e ha condiviso con i soci la scelta di favorire un ricambio generazionale. «Sono stati anni di grande impegno su tutti i fronti, abbiamo messo al centro l’innovazione e l’internazionalizzazione senza mai dimenticare l’attenzione che le imprese responsabili devono dedicare al territorio e alla propria comunità. Ringrazio molto tutta la Direzione e i consiglieri che si sono avvicendati in questi lustri, il middle management e tutti i dipendenti. In questi quasi 20 anni di lavoro siamo cresciuti tanto perché abbiamo avuto il coraggio imprenditoriale di farlo. Sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia Granarolo», ha commentato il presidente uscente Gianpiero Calzolari. «Con la nomina di Fabbrino il Gruppo conferma la consapevolezza del ruolo di protagonista del food del paese»

Risultati economici Granarolo 2025: fatturato e redditività in crescita

Il fatturato consolidato 2025 si attesta a € 1.813 milioni, con un incremento del +5,4% rispetto al 2024. La crescita è sostenuta principalmente dall’espansione nei mercati esteri e dall’effetto dell’adeguamento dei listini.

Il margine operativo lordo (EBITDA) raggiunge € 100,5 milioni (+5,5%), pari al 5,5% dei ricavi. Il risultato operativo (EBIT) si attesta a € 28,2 milioni, mentre l’utile netto è pari a € 5,5 milioni. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) si colloca a € 309,8 milioni, con un incremento di € 71,3 milioni rispetto al 2024. L’Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo pari a € 5 milioni.

Cambio al vertice Granarolo: continuità e nuove prospettive industriali

Il nuovo presidente Stanislao Giuseppe Fabbrino, ingegnere con MBA e lunga esperienza nel settore industriale e cooperativo, è attualmente alla guida di Fruttagel e Deco Industrie, oltre a far parte del Consiglio di Amministrazione di Granarolo e Granlatte. Nel nuovo assetto strategico, il Gruppo punta a rafforzare il proprio posizionamento nel comparto dairy, attraverso efficientamento produttivo, incremento della capacità industriale e maggiore specializzazione degli stabilimenti caseari.

«Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e il presidente Calzolari per la fiducia riposta - sono le parole di Fabbrino - I quasi 20 anni di Presidenza Calzolari hanno trasformato Granarolo facendone un’azienda che rappresenta il nostro miglior Made in Italy, apprezzata in Italia e all’estero. È per me un onore ricoprire un ruolo di grande responsabilità e impegno per le sfide che abbiamo davanti. Creare valore garantendo sostenibilità economica, ambientale e sociale nel tempo è l’obiettivo che un grande Gruppo come Granarolo perseguirà con determinazione nei prossimi anni».

Export Granarolo e mercati esteri: il 40% del fatturato fuori dall’Italia

Le vendite del Gruppo Granarolo restano concentrate per il 60% in Italia, mentre il 40% del fatturato complessivo è generato sui mercati esteri. In Europa la quota è pari al 33%, mentre il 7% proviene da paesi extraeuropei.

La crescita internazionale è trainata in particolare dai formaggi freschi e dalle specialità casearie italiane, tra cui la burrata prodotta nello stabilimento di Gioia del Colle, che rappresenta uno dei principali asset produttivi per l’espansione sui mercati globali.