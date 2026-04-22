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mercoledì 22 aprile 2026  | aggiornato alle 17:13 | 118786 articoli pubblicati

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a Barcellona

Neptura debutta con rombo e sogliola premium per l’alta ristorazione

Neptura è il nuovo brand di Stolt Sea Farm che valorizza rombo e sogliola allevati nel Nord Atlantico. Qualità e collaborazioni con chef internazionali definiscono un progetto rivolto alla ristorazione di alto livello

 
22 aprile 2026 | 15:59

Neptura debutta con rombo e sogliola premium per l’alta ristorazione

Neptura è il nuovo brand di Stolt Sea Farm che valorizza rombo e sogliola allevati nel Nord Atlantico. Qualità e collaborazioni con chef internazionali definiscono un progetto rivolto alla ristorazione di alto livello

22 aprile 2026 | 15:59
 

Neptura è il nuovo brand lanciato da Stolt Sea Farm, realtà di riferimento nell’acquacoltura a terra e parte del gruppo multinazionale Stolt-Nielsen. Presentato a Barcellona durante il Seafood Expo Global, il progetto nasce per valorizzare rombo e sogliola attraverso un modello produttivo avanzato che punta su qualità, controllo e resa gastronomica.

Neptura, il nuovo riferimento per rombo e sogliola nell’alta ristorazione

Il rombo del brand Neptura di Stolt Sea Farm

L’iniziativa si inserisce in un percorso di oltre 50 anni dedicato all’Haute Aquaculture, un approccio che mira a ottenere pesce con caratteristiche superiori in termini di sapore, consistenza e versatilità in cucina.

Caratteristiche di rombo e sogliola Neptura: qualità e resa nel piatto

I prodotti Neptura si distinguono per una carne bianca e compatta, una struttura con lische grandi e ben visibili e una consistenza che facilita lavorazioni precise. Il profilo organolettico è definito da un gusto equilibrato, profondo e persistente, elementi che contribuiscono a migliorare la performance in cucina e l’esperienza gastronomica.

Neptura, il nuovo riferimento per rombo e sogliola nell’alta ristorazione

Il pesce allevato da Neptura si distingue per una carne compatta come in questa sogliola

Queste caratteristiche hanno portato l’azienda a ottenere, per il quarto anno consecutivo, il massimo riconoscimento ai Superior Taste Awards, con il prestigioso Crystal Taste Award, assegnato per la prima volta a un pesce piatto.

Haute Aquaculture: controllo totale e sostenibilità produttiva

Il modello di acquacoltura a terra sviluppato da Stolt Sea Farm si basa sull’utilizzo di acque del Nord Atlantico altamente filtrate, ossigenate e trattate con luce ultravioletta. Questo sistema consente di mantenere un controllo costante su parametri fondamentali come temperatura, alimentazione, ricircolo dell’acqua e benessere animale.

Neptura, il nuovo riferimento per rombo e sogliola nell’alta ristorazione

Un allevamento di Stolt Sea Farm nel Nord Atlantico

L’obiettivo è garantire standard elevati di qualità, riducendo al contempo i rischi di contaminazione e migliorando la sostenibilità ambientale del processo produttivo.

Collaborazioni con chef e alta ristorazione internazionale

Il lancio di Neptura ha coinvolto importanti protagonisti della ristorazione internazionale. Gli chef Sergio Torres e Javier Torres, del ristorante Cocina Hermanos Torres (3 Stelle Michelin), hanno lavorato allo sviluppo delle potenzialità culinarie di rombo e sogliola nel loro laboratorio di ricerca. «Neptura rappresenta il lancio globale di un brand che punta all’eccellenza. Vogliamo dare visibilità alla nostra esperienza e al nostro approccio specifico all’acquacoltura - sottolinea Jordi Trias, presidente di Stolt Sea Farm -. Il nostro obiettivo è offrire a consumatori e chef un pesce eccezionale, capace di trasformare ogni occasione gastronomica in un’esperienza culinaria memorabile».

Neptura, il nuovo riferimento per rombo e sogliola nell’alta ristorazione

Jordi Trias, presidente di Stolt Sea Farm, tra gli chef Sergio e Javier Torres

A questa fase si è affiancato il coinvolgimento di oltre 50 professionisti del settore, tra cui Germán Espinosa, Pablo Laya, Coco Montes, Romain Fornell, Miguel Vidal, Carles Abellán e Carles Gaig, insieme a gruppi della ristorazione come Triciclo, Cañadío, Berasategui, Pantea, Cala Bandida e Jubany.

MWM

Produzione, mercati e posizionamento internazionale

Ogni anno Neptura produce circa 6.500 tonnellate di rombo e 1.600 tonnellate di sogliola, distribuite in oltre 30 Paesi, con Spagna, Francia e Italia tra i principali mercati di riferimento.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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