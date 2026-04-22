San Carlo porta il sapore del tartufo nelle patatine

La ricerca del gusto passa ancora una volta attraverso l’idea di esplorazione. È il principio che guida i Taste Hunter, i “cacciatori del sapore” chiamati a individuare ingredienti e combinazioni in grado di arricchire la linea piùgusto di San Carlo. L’ultima tappa di questo percorso è il tartufo, protagonista della nuova Limited Edition gusto Tartufo, pensata come interpretazione di un profilo aromatico legato in modo diretto alla tradizione piemontese.

San Carlo porta il tartufo nella linea piùgusto: nuova Limited Edition

L’operazione si inserisce in una logica di narrazione del gusto che punta a evocare luoghi e identità gastronomiche. In questo caso il riferimento è ai paesaggi del Piemonte, dove il tartufo è parte di una cultura culinaria stratificata, fatta di stagionalità, ricerca e ritualità. La nuova referenza si presenta con un profilo aromatico intenso e una componente olfattiva marcata, che si lega alla croccantezza delle patatine della linea piùgusto. L’idea è quella di costruire un equilibrio tra materia prima e percezione sensoriale, mantenendo il formato dello snack come esperienza di consumo rapida ma caratterizzata da una forte identità gustativa.

Nel racconto del prodotto, il momento di consumo viene descritto come una pausa che si apre a una dimensione più ampia, quasi di evasione. Il tartufo diventa l’elemento che amplifica questa sensazione, inserendosi in una logica già consolidata nella gamma piùgusto, dove sapori come Lime e Pepe Rosa, Pomodorini di stagione e Porchetta alle erbe costruiscono un ventaglio di proposte orientate alla varietà. La nuova edizione limitata è disponibile nei formati da 50, 70 e 150 grammi, affiancando le altre referenze della linea. Il posizionamento resta quello dello snack da consumo quotidiano, ma con un richiamo più esplicito a combinazioni di gusto che guardano alla cucina italiana regionale.