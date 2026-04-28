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Julius Meinl Italia, nuova guida per operations e distribuzione: arriva Emanuele Santi

Nel nuovo incarico per la storica torrefazione lavorerà sul rafforzamento della struttura operativa in Italia, dall’ottimizzazione della supply chain alla crescita della rete distributiva fino all’efficienza dei processi

 
28 aprile 2026 | 16:26

Julius Meinl Italia, nuova guida per operations e distribuzione: arriva Emanuele Santi

Nel nuovo incarico per la storica torrefazione lavorerà sul rafforzamento della struttura operativa in Italia, dall’ottimizzazione della supply chain alla crescita della rete distributiva fino all’efficienza dei processi

28 aprile 2026 | 16:26
 

Emanuele Santi è il nuovo head of operations Italy - Distribution di Julius Meinl, la storica torrefazione viennese fondata nel 1862, e avrà la responsabilità diretta della gestione e dello sviluppo dell’intera struttura operativa e distributiva sul mercato italiano. Nel nuovo incarico, Santi guiderà il rafforzamento e la trasformazione delle operations dell’azienda in Italia, con un focus su ottimizzazione della supply chain, sviluppo della rete distributiva, efficientamento end-to-end dei processi e miglioramento del livello di servizio al cliente.

julius

Emanuele Santi, nuovo head of operations Italy - Distribution di Julius Meinl

Il suo percorso professionale è maturato in contesti internazionali, sempre nell’ambito delle operations e della supply chain. In Hilti ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare alla gestione di network distributivi multi-country, consolidando competenze nella logistica e nella distribuzione. In seguito è approdato in Hoval, dove ha guidato progetti di trasformazione organizzativa e sviluppo industriale, contribuendo alla crescita del business e all’evoluzione dei modelli operativi. Un percorso che gli ha permesso di sviluppare competenze nella costruzione di strutture scalabili e nell’integrazione tra processi, tecnologia e persone.

«Sono felice di entrare a far parte di Julius Meinl, un’azienda con una storia importante e una presenza internazionale riconosciuta”, ha dichiarato Santi. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e motivazione, consapevole del ruolo centrale delle operations nella crescita del business. Il mio obiettivo è rendere supply chain e distribuzione sempre più semplici, affidabili ed efficaci, trasformandole in un vero vantaggio competitivo. Lavoreremo su processi più snelli, decisioni data-driven e un’organizzazione capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. L’efficienza operativa si traduce direttamente in valore per il cliente e per il brand».

Julius Meinl Italia
Viale Verona 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)
Tel +39 0444 334411

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Julius Meinl caffè torrefazione Emanuele Santi
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