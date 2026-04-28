Julius Meinl Italia, nuova guida per operations e distribuzione: arriva Emanuele Santi

Emanuele Santi è il nuovo head of operations Italy - Distribution di Julius Meinl, la storica torrefazione viennese fondata nel 1862, e avrà la responsabilità diretta della gestione e dello sviluppo dell’intera struttura operativa e distributiva sul mercato italiano. Nel nuovo incarico, Santi guiderà il rafforzamento e la trasformazione delle operations dell’azienda in Italia, con un focus su ottimizzazione della supply chain, sviluppo della rete distributiva, efficientamento end-to-end dei processi e miglioramento del livello di servizio al cliente.

Emanuele Santi, nuovo head of operations Italy - Distribution di Julius Meinl

Il suo percorso professionale è maturato in contesti internazionali, sempre nell’ambito delle operations e della supply chain. In Hilti ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino ad arrivare alla gestione di network distributivi multi-country, consolidando competenze nella logistica e nella distribuzione. In seguito è approdato in Hoval, dove ha guidato progetti di trasformazione organizzativa e sviluppo industriale, contribuendo alla crescita del business e all’evoluzione dei modelli operativi. Un percorso che gli ha permesso di sviluppare competenze nella costruzione di strutture scalabili e nell’integrazione tra processi, tecnologia e persone.

«Sono felice di entrare a far parte di Julius Meinl, un’azienda con una storia importante e una presenza internazionale riconosciuta”, ha dichiarato Santi. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e motivazione, consapevole del ruolo centrale delle operations nella crescita del business. Il mio obiettivo è rendere supply chain e distribuzione sempre più semplici, affidabili ed efficaci, trasformandole in un vero vantaggio competitivo. Lavoreremo su processi più snelli, decisioni data-driven e un’organizzazione capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato. L’efficienza operativa si traduce direttamente in valore per il cliente e per il brand».

Julius Meinl Italia

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