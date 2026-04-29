Dalla tavola al campo: OraSì sostiene il volley italiano per tre stagioni

OraSì, brand del gruppo Unigrà spa., entra ufficialmente nel mondo della pallavolo italiana come Premium Partner della FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo. L’accordo, della durata di tre anni, affianca il marchio alle Nazionali maschili e femminili nelle principali competizioni internazionali, rafforzando il legame tra sport di alto livello e alimentazione di qualità.

Bevande all'avena OraSì

La collaborazione nasce da una forte affinità valoriale che unisce il mondo sportivo e quello alimentare: integrità, ricerca della performance e attenzione al benessere quotidiano. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita equilibrato, in cui alimentazione e attività sportiva contribuiscano allo sviluppo di una cultura della salute condivisa.

Volley italiano e alimentazione vegetale: benessere condiviso

Al centro della partnership si colloca una visione comune del benessere, che va oltre il contesto sportivo. OraSì, specializzato in prodotti plant-based, fonda la propria identità su materie prime vegetali selezionate e su una filiera controllata, elementi che diventano parte integrante del racconto della collaborazione.

Gian Maria Martini, amministratore delegato Unigrà spa

Il messaggio guida dell’accordo è “La qualità si vede sul campo”, una dichiarazione che sintetizza il parallelismo tra le performance degli atleti azzurri e la qualità dei prodotti del brand. L’iniziativa punta a coinvolgere non solo gli sportivi professionisti, ma anche la vasta community della pallavolo, promuovendo abitudini alimentari consapevoli e sostenibili.

OraSì e Nazionali FIPAV: eventi e visibilità internazionale

La partnership si svilupperà attraverso una strategia di comunicazione integrata che accompagnerà le Nazionali italiane nelle competizioni internazionali. Il brand sarà presente a bordo campo e all’interno delle principali attivazioni dedicate ai tifosi, contribuendo alla diffusione del messaggio legato a sport e benessere. L’accordo prevede anche iniziative di engagement rivolte alla community del volley, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra pubblico e Nazionali e valorizzare i valori condivisi tra FIPAV e OraSì. «Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso come Premium Partner della FIPAV, la pallavolo è uno sport che parla al cuore delle famiglie e dei giovani, proprio come i nostri prodotti», dichiara Gian Maria Martini, amministratore delegato Unigrà spa.

Giuseppe Manfredi, presidente Federazione Italiana Pallavolo

«Siamo davvero felici di accogliere un nuovo partner nella nostra famiglia, il numero di sponsor che scelgono di avvicinarsi al mondo della pallavolo è in continuo aumento; i successi sportivi delle Nostre Nazionali e il crescente appeal di tutte le attività promosse dalla FIPAV, dal volley al beach, fino al sitting, contribuiscono a generare un sempre maggiore valore dentro e fuori dal campo. Orasì, con la sua offerta di prodotti dedicati al benessere quotidiano, rappresenta un partner perfettamente in linea con il nostro mondo e con i valori che da sempre promuoviamo. Siamo certi che il percorso intrapreso insieme porterà, nei prossimi tre anni, a importanti risultati e a reciproche soddisfazioni» ha affermato Giuseppe Manfredi, presidente Federazione Italiana Pallavolo.

Un accordo triennale tra sport, alimentazione e cultura del benessere

La collaborazione tra OraSì e FIPAV rappresenta un modello di sinergia tra mondo sportivo e industria alimentare, con un focus su qualità, performance e sostenibilità quotidiana. La presenza del brand al fianco delle Nazionali italiane punta a consolidare una narrativa condivisa in cui alimentazione equilibrata e sport di alto livello si integrano in un unico percorso di crescita.

L’accordo triennale si inserisce così in una strategia più ampia di valorizzazione del volley italiano e del ruolo delle aziende partner nel sostenere la diffusione di stili di vita sani.